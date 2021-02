In der Fußgängerzone soll die bauliche Maßstäblichkeit wieder hergestellt werden, im Vordergrund steht der Abriss der als Klotz empfundenen Hertie-Immobilie. (INGO MÖLLERS)

Schon Dienstagabend präsentierte die Stadtverwaltung den Ratsmitgliedern, in nicht-öffentlicher Sitzung, ihr Konzept zu fünf herausragenden Städtebauprojekten. Am darauffolgenden Vormittag folgte die Information der Medien. Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) will seine Amtszeit mit dem Start für einen Stadtumbau „in historischem Maßstab“ zum Abschluss bringen. Zunächst wird der Rückbau der ehemaligen Hertie-Immobilie vorangetrieben. Einhergehen soll damit ein weiterer Gebäudeabriss: Das Grundstück des einstigen St.-Josef-Krankenhauses wird als Areal für Wohnen und Arbeiten geplant. Hinter Hertie wünscht man sich anstelle des bereits abgerissenen Parkhauses die Entstehung eines „Kirchenquartiers“. Neu gestaltet werden soll auch das Bahnhofsumfeld. Zudem bekommt der Bereich südlicher Wollepark ein neues Gesicht, besonders dort soll der Imagewandel Delmenhorsts sichtbar werden. Der neu zu wählende Stadtrat habe die nächsten fünf Jahre genügend Zeit, „Gutes auf den Weg zu bringen“, sagte Jahnz. Delmenhorst werde sich mit Auswirkung für die nächsten 50 Jahre verändern. Ganz wichtig ist ihm die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Umgestaltung. Er wies darauf hin, dass die Großprojekte nicht auf die lange Bank geschoben werden dürften, ihre Umsetzung dennoch eine Zeitspanne umfasse, die langsam erscheinen mag.

Wie sehr der Teufel im Detail steckt, machte Stefan Lehmann deutlich, der seit Dezember den Fachdienst Stadtplanung im Rathaus leitet. Der Abriss des einstigen Hertie-Gebäudes werde sich über einen langen Zeitraum, genannt wurden bis zu vier Jahre, erstrecken. Grund: Es seien rechtliche Vorgaben sowie das Vergaberecht zu beachten. Der Komplex sei schon seit 2018 entkernt, beim Abriss einer solch großen Immobilie müssten noch viele Begleiterscheinungen geprüft werden. Das Gebäude liege immerhin im Stadtzentrum. Es würde gerade das Leistungsverzeichnis für den Abriss erstellt, ab Mai könnte die Ausschreibung erfolgen. Es müssten aber noch umfangreiche Beweissicherungsverfahren erfolgen. Dabei würden an den umliegenden Gebäuden eventuelle Bauschäden zu erfassen sein. Aufwendig sei auch die Baustelleneinrichtung, daher könne auch noch nicht mit Arbeiten am künftigen Kirchenquartier begonnen werden. Der Platz des schon abgerissenen Parkhauses werde für die Baustelle benötigt. Lehmann rechnet damit, dass der Beginn der eigentlichen Abbrucharbeiten im Spätherbst liegt.

Der Abriss des wuchtigen Hertie-Gebäudes soll der östlichen Innenstadt ein neues Erscheinungsbild geben und zur Wiederherstellung der vormaligen Maßstäblichkeit dienen. „Architektonisch soll später die Umgebung der Langen Straße wieder einbezogen werden“, sagte Stadtplanerin Julika Holz. Die Nachfolgeprojekte dürften nicht nur baulich betrachtet werden, auch über die Nutzung müsse diskutiert werden und die soll nicht unbedingt von Konsum geprägt sein.

Auch ein Abriss im Bereich des St.-Josef-Stifts erfordert eine Vorlaufzeit. Für das gesamte Areal wurde jetzt ein Städtebauförderungsgebiet formuliert. Das ist Voraussetzung, um Zuschüsse auf Bundes- und Landesebene zu mobilisieren. Die würden aber nur fließen, wenn vor einer Genehmigung durch das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems mit keinerlei Arbeiten begonnen wurde. Das Verfahren zur Antragstellung, inklusive der Bürgerbeteiligung, sei schon bis zum 1. Juni abzuschließen. Die Prüfung dauere dann bis Mitte des kommenden Jahres. Das sei sicher ein sportliches Ziel, Oberbürgermeister Axel Jahnz betonte aber, dass der Aufbruch gewollt ist und man bereit sei, jetzt Gas zu geben. Er will sich in Hannover dafür stark machen, mit dem Maßnahmebeginn starten zu können, noch bevor über alle Formalitäten entschieden ist. Geplant sei, das Kirchenquartier als Wohngebiet zu erschließen. Lehmann betonte, er erwarte dort keine „08/15-Architektur“, es sollen hochwertige „giebelständige Satteldachhäuser“ entstehen.

Umstrukturiert werden soll auch das Umfeld des Delmenhorster Bahnhofs. Axel Jahnz will darin auch das neueste Projekt von Kristensen Invest einfließen lassen, das Immobilienunternehmen hat kürzlich die alte Hauptpost erworben (wir berichteten). „Die Ideen, die wir suchen, sollen aber nicht nur vorhabenbezogen sein“, sagte Jahnz. Er wünscht sich auch Projekte unter Beteiligung von Studierenden, „wir müssen auch die jungen Leute ranlassen und wollen uns gerne auch unkonventionellen Ideen stellen“.

Im Bereich des südlichen Wolleparks schwebt der Verwaltung eine gestalterische Öffnung in Richtung des Parks und zur Villa der Familie Lahusen vor. „Neben neuer Sichtachsen soll auch eine neue Delmequerung geschaffen werden“, erläuterte Stefan Lehmann.

Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und spätere Architektenwettbewerbe sind für alle fünf Bauprojekte vorgesehen. „Eine Konkurrenz der Ideen“ wünscht sich Bauamtsleiter Maximilian Donaubauer. Man brauche für den Stadtumbau Kooperationspartner und schaue sich genau deren Konzeptionen an. „Wir werden uns nicht allein an den Meistbietenden wenden“, sagte Donaubauer.

Axel Jahnz erinnerte noch daran, dass nicht allein im Bereich der Innenstadt baulich sehr viel passiere, als weitere Großbaustelle nannte er den Krankenhausneubau an der Wildeshauser Straße: „In Delmenhorst wird richtig etwas bewegt.“

„Viele Interessen berücksichtigen“

In nicht-öffentlicher Sitzung ließen sich die Mitglieder des Stadtrats am Dienstagabend durch die Verwaltung über deren Konzepte zu „herausragenden Städtebauprojekten“ in der Innenstadt informieren. Diese Veranstaltung war einer Bürgerbeteiligung vorgeschaltet. Oberbürgermeister Axel Jahnz wünscht sich nun viele Vorschläge zur Umstrukturierung der Langen Straße nach dem Abriss des Hertie-Gebäudes mit der Fläche des schon beseitigten Parkhauses, Ideen zur Neubeplanung des Areals um das St.-Josef-Stift, Konzepte für einen Imagewandel durch die Neugestaltung des Gebiets südlicher Wollepark und Gedanken zum Umbau der Bereiche um den Bahnhof.

„Der Stellenwert, den die Bürgerbeteiligung dabei bekommt, ist prioritär“, sagt Alexander Mittag, Fraktionschef der SPD im Rat. Er freue sich auf die kommende Ratsperiode, in der so viel Spannendes zu entscheiden sei. Mittag spricht von einer einmaligen Gelegenheit, es würden Festlegungen getroffen, die für kommende Generationen gelten würden. „Es gibt ganz unterschiedliche Interessenlagen zu beachten“, sagt er. Zuerst wolle er sich in seiner Fraktion beraten. Viele Wege würden zu einem Stimmungsbild führen, Mittag lädt die Bürger ein, ihre Ideen auch der SPD gegenüber vorzutragen.

Für Kristof Ogonovski, Fraktionschef der CDU, ist es wichtig, die Bürger, aber natürlich auch Kaufleute sowie Immobilienbesitzer als Betroffene, frühzeitig in die Entscheidungsfindung um den Innenstadtumbau einzubeziehen. „Gut, dass die Stadt es dieses Mal erkannt hat, solche Projekte von immenser Größe zusammen mit den Delmenhorstern umzusetzen.“ Bei der Ermittlung der Kosten sei zu berücksichtigen, dass bei einem Bau durch eine Kommune mehr Zeit benötigt werde, als wenn ein privater Investor tätig sei. Daher komme es für Ogonovski auch darauf an, dass Kalkulationen von Anfang an Preiserhöhungen berücksichtigen sollten. Der Stadtrat müsse auch an dieser Stelle wach sein und sein Auge darauf richten, eine nachträgliche Kostenexplosion zu verhindern. Dass die erste Phase der frühzeitigen Bürgerbeteiligung parallel zum Kommunalwahlkampf abläuft, stört Ogonovski nicht. Ganz im Gegenteil, „der Beteiligungsprozess und das Werben um Stimmen können sich sogar gegenseitig befruchten“.

Für Murat Kalmis, Fraktionschef der FDP, hat das am Dienstag im Rat vorgestellte Konzept das Zeug zu einem „Jahrhundertprojekt“. Umso wichtiger ist ihm die Bürgerbeteiligung. Die Kommunalpolitik müsse den Menschen auf Augenhöhe zuhören, es seien die Delmenhorster, die sich schließlich in ihrer umgestalteten Innenstadt wohlfühlen sollen. Bei der Debatte vor einigen Jahren, als der Neubau des Krankenhauses geplant worden sei, habe er die Beteiligung der Öffentlichkeit vermisst. Nun hofft er, dass die Meinungen derer, für die die City umgebaut wird, ernst genommen werden, „was wir nicht brauchen, ist eine Alibidebatte“.