Nah am Hund und immer in Bewegung: Beim Turnier auf dem Train-Pool-Gelände startete Elena Hoberg mit Dayna. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Gut, dass Detlef Hegeler so lange Beine hat. Denn manchmal muss der 58-Jährige ganz schön flink sein. Nämlich immer dann, wenn er mit seinem Hund auf dem Hindernisparcours unterwegs ist. „Mein Hund läuft inzwischen sechs Meter pro Sekunde – inklusive Hindernis. Da muss ich mich auch bewegen“, sagt Hegeler. Denn was er mit seinem Hund macht, ist nicht irgendein drolliges Hobby, sondern echter Sport.

Agility heißt der Hundesport, und den betreibt Hegeler nicht nur für sich. In seinem Hundesportzentrum namens Train Pool bietet er für Jedermann professionelles Training in Form von Kursen und Privatstunden an. Zudem gibt er Seminare und ist für die Turniervorbereitung buchbar.

Der gebürtige Delmenhorster, der seit vielen Jahren in Harpstedt lebt, kommt beruflich eigentlich aus der Krankenkassenwirtschaft. Dort hatte er es ziemlich weit hinauf geschafft. Doch da war nebenbei auch immer der Sport: „Ich habe 25 Jahre lang Handball gespielt. Von dort bin ich zum Reiten gekommen. Der Umgang mit den Tieren fiel mir immer leicht“, erzählt er, und weiter: „Reiter haben oftmals Hunde. Die klassischen Reiter haben meistens Jack Russell Terrier, aber ich als Westernreiter hatte einen Australian Shepherd.“

Der Hütehund – ganz typisch für seine Rasse – hatte allerdings einen ausgeprägten Spieltrieb. „Da habe ich mit ihm einfach mal im Nachbarort ein Agility-Training ausprobiert. Und so hat mich der Aigility-Virus erfasst“, erinnert er sich. Das war im Jahr 2005. Im Verein und in Seminaren lernte er Agility und wurde erfolgreich damit. „Bei fünf Europameisterschaften habe ich schon Deutschland vertreten. Ich war auch schon deutscher Vize-Meister“, berichtet er und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich übe nicht nur eine bekloppte Sportart aus, sondern bin bekloppterweise auch noch erfolgreich damit.“

Eines Tages wurde Hegeler angesprochen, ob er nicht mal selbst ein Seminar geben möchte. Das tat er – und irgendwann tat er das in ganz Europa. 2015 kam für ihn ein Wendepunkt: „Zu dem Zeitpunkt hatte ich beruflich 35 Jahre lang dasselbe gemacht. Ich wollte mal etwas anderes machen.“ Er wollte sein Hobby zum Beruf machen. „Parallel lernte ich Rik Geiger vom Camping- und Ferienpark Falkensteinsee kennen. Er war sehr interessiert daran, auf dem Campingplatz hundemäßig mehr anzubieten als auf anderen Plätzen“, erzählt Hegeler. 2017 einigten sich die beiden darauf, auf dem Gelände ein Trainingszentrum für Agility und andere Sportarten aufzubauen. Seitdem betreibt Hegeler als Pächter das Sportgelände.

Zu Train Pool können Anfänger mit Junghunden kommen, aber auch Sportler, die mit ihren Vierbeinern auf großen, internationalen Wettkämpfen starten. „Meine Kunden kommen aus ganz Deutschland und Europa. Viele nutzen das Angebot, wenn sie hier Urlaub machen“, erzählt Hegeler. „Viele kommen aber auch extra deswegen her. Wer Agility macht, hat häufig auch einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil. Ich habe aber auch Kunden, die in der Umgebung wohnen“, fügt er hinzu. Das Training bestreitet er allein, jedoch habe er ein Netzwerk aus mehreren anderen Trainern, auf das bei erhöhtem Bedarf zurückgreifen könne.

Die Eröffnung von Train Pool habe sich schnell herumgesprochen. „Aber man muss auch bedenken, dass es circa zwölf Millionen Hunde in Deutschland gibt. Die Anzahl der Mehrhundehalter steigt. Und immer mehr Halter wollen eine aktive und sinnvolle Beschäftigung mit ihrem Hund haben“, erklärt Hegeler, und weiter: „Da verwundert es nicht, dass nach aktuellen Erhebungen weit über 100 000 Menschen organisiert Agility machen. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen.“

Menschen, die Agility machen, seien in der Regel Halter, die nah an ihrem Hund sind. Sie würden ihren Hund und letztlich sich selbst gern körperlich und geistig auslasten und sich dabei als Team betrachten. Denn wie Hegeler betont: „Man muss schon auch selbst Spaß daran haben, sich zu bewegen.“ Das Alter spiele dabei aber keine Rolle – bei Mensch und Hund. Bei Letzterem sei auch die Rasse fast egal: „Die Hunde dürfen nur nicht zu groß sein, weil sie sonst beispielsweise nicht durch den Tunnel passen. Aber ansonsten ist nur wichtig, dass sie Leckerlis und Spielen mögen.“

Mit zwölf Monaten sei ein Hund in der Regel erwachsen geworden und könne mit dem Agility-Training beginnen. Mit 18 Monaten darf er an seinem ersten Turnier teilnehmen. So sind die Regeln. Auf dem Train Pool-Gelände werden übrigens auch internationale Turniere ausgerichtet – so wie gerade vor eineinhalb Wochen. 150 Teilnehmer aus ganz Europa waren mit 200 startenden Hunden angereist. „Insgesamt sind hier 500 Hunde herumgelaufen. Manche Halter bringen ja auch ihre Rentner und Junghunde mit“, sagt Hegeler.

Damit er Turniere ausrichten darf, hat er extra den Verein Train Pool gegründet. „Anerkannte Turniere dürfen nur von Hundesportvereinen durchgeführt werden“, erklärt er. Und so hat er seinen Verein gemeinsam mit seinen Stammkunden Anfang dieses Jahres unter dem Dach des Deutschen Verbandes für Gebrauchshundesportvereine ins Leben gerufen.

Doch Hegeler hat mit Train Pool noch mehr vor. Gemeinsam mit Rik Geiger möchte er ein internationales Hundesportzentrum aufbauen. Ihr Traum wäre es, eine hundesportgeeignete Halle zu bauen. Auch das Angebot an Hundesportarten soll ausgeweitet werden. „Denn Agility ist ja nur eine von vielen Sportarten“, sagt er.

Weitere Informationen

Agility ist eine Hundesportart, bei der ein Hund in einer bestimmten Zeit einen festgelegten Parcours, der aus mehreren Hindernissen besteht, überwinden muss. Mithilfe von Körpersprache und Hörzeichen deutet ihm sein Halter den Weg. Der Hundehalter darf das Tier aber nicht berühren.