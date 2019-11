Die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Hanna Naber und Deniz Kurku (Zweiter von links) sprachen mit Norbert Boese (links, Freundeskreis) und Pedro Becerra (Jüdische Gemeinde). (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Auf den Spuren lebendiger jüdischer Gedenk- und Erinnerungskultur in Delmenhorst bewegten sich am Mittwoch die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Hanna Naber aus Oldenburg und ihr Delmenhorster Kollege Deniz Kurku. Die Sprecher für Kulturpolitik und gegen Rechtsextremismus ihrer Fraktion wollten damit ein Zeichen gegen Antisemitismus und für gesellschaftliche Offenheit und Toleranz setzen. Begleitet wurden sie bei ihrem Gang durch Delmenhorst vom Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Pedro Benjamin Becerra, sowie dem Vorsitzenden des Freundes- und Förderkreises der Gemeinde, Norbert Boese.

Bei einem kurzen Rückblick auf jüdische Bestattungskultur verwiesen Becerra und Boese auf dem Friedhof an der Syker Straße zunächst auf das Jahr 1848. Damals sei, als Nachfolger für den jüdischen Friedhof in Wildeshausen, der Delmenhorster Friedhof angelegt worden. Eine erste Bestattung habe es 1851 gegeben, das jedenfalls ergibt sich aus der Inschrift auf dem ältesten noch erhaltenen Grabstein. Bis zum Ende jüdischen Lebens in der Stadt durch den Terror des Naziregimes habe es an der Syker Straße 128 Bestattungen gegeben. Das wisse man genau, da es jüdische Tradition sei, ein einmal eingerichtetes Grab nicht wieder aufzulösen, erläuterte Becerra.

Erst im Jahre 1979 habe es seitens der Stadt wieder Bemühungen gegeben, den jüdischen Friedhof neu zu gestalten. Nach der Wiedergründung der Gemeinde durch Juden aus der ehemaligen Sowjetunion gibt es seit 1997 an der Syker Straße auch wieder Bestattungen. „60 Gräber wurden seitdem angelegt“, erzählt Becerra. Hintergrund der relativ hohen Zahl sei, dass viele der Ende der 1990er-Jahre nach Delmenhorst gekommenen Neubürger im höheren Alter gewesen seien. So sei die Zahl der Gemeindemitglieder auch von damals 250 auf mittlerweile 170 gesunken.

Becerra berichtete den Landtagsabgeordneten aber auch von einem „Tiefschlag“. 2013 sei der Friedhof durch zwei junge Männer geschändet worden; Grabsteine wurden zerstört, Hakenkreuze gesprüht. Danach sahen sich die Verantwortlichen veranlasst, in die Sicherheit des Friedhofs zu investieren. Inzwischen ist eine Überwachungskamera installiert. „Eigentlich ist das furchtbar, aber was soll man sonst machen?“, meinte Becerra.

Bei der zweiten Station, am Standort der ehemaligen Synagoge samt angegliedertem Schulhaus an der Cramerstraße, informierte Boese die Abgeordneten über den Bau und die damit einhergehende Verschuldung der jüdischen Gemeinde. 1927 wurde das Gelände für 55 000 Goldmark gekauft, die Synagoge am 2. September 1928 eingeweiht. „Es war deutschlandweit vermutlich die letzte erbaute Synagoge vor der Machtergreifung der Nazis“, sagte Boese. Aus zivilrechtlichen Gründen sei es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht möglich gewesen, das inzwischen als Wohnhaus genutzte Gebäude wieder in jüdisches Eigentum zu überführen. Erst seit 1994 erinnert ein kleines Schild vor dem Gebäude an den einstigen sakralen Charakter. 2014 schließlich wurde eine besser sichtbare Hinweistafel aufgestellt.

Wenige Schritte entfernt, ebenfalls an der Cramerstraße, verwies Boese auf die zwischen 2006 und 2008 erfolgte Gedenkaktion, bei der insgesamt 37 Stolpersteine zur Erinnerung an einst in der Stadt lebende Bürger jüdischen Glaubens in das Straßenpflaster eingelassen wurden. „Die Steine sollen uns Deutsche an unsere Schandtaten erinnern“, machte Boese deutlich.

In der neuen Synagoge an der Louisenstraße erläuterte Becerra seinen Gästen schließlich die umfangreichen Aktivitäten der kleinen Gemeinde. Naber und Kurku konnten kurz an einem Deutschkurs teilnehmen, in dem ältere Damen fleißig übten, Ärzten erfolgreich ihre Beschwerden schildern zu können. Kurku nutzte die Gelegenheit, um die Versammelten zu einem Besuch im Landtag von Hannover einzuladen. Er versprach, dann auch für koschere Speisen sorgen zu wollen.