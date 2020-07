Erneut ist es in Delmenhorst zu einem Unfall gekommen, in den ein auf der falschen Straßenseite fahrender Radler involviert war. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 21-Jährige mit seinem Rad gegen 16.20 Uhr auf der Bremer Straße auf der linken Seite, allerdings in Richtung Bremen. Ein 57 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war und auf Höhe der Syker Straße nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren wollte, übersah den Radler. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde mit etwa 2500 Euro beziffert.