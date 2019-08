Ein Rollerfahrer versuchte in Delmenhorst, sich einer Kontrolle zu entziehen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Er hatte einen nachvollziehbaren Grund, warum er der Polizei lieber aus dem Wege gehen beziehungsweise fahren wollte: Der 26-jährige Delmenhorster besitzt nämlich gar keinen Führerschein für einen Roller, allerdings war er mit dem unterwegs. Und dann kam am Mittwoch gegen 14.50 Uhr die Polizei und wollte ihn anhalten. Der 26-Jährige versuchte, an den Beamten vorbeizufahren, fuhr neben der Straße auf eine Schotterfläche – und rutschte darauf mit seinem Gefährt weg. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Polizisten kontrollierten ihn schließlich auf der Ecke Am Friesenpark/Friesenstraße doch, danach leiteten sie gegen ihn ein Strafverfahren ein.