Cynthia und Lars Langenscheidt sind bislang mit dem Verlauf der "Sommerwiese" zufrieden und freuen sich, dass sie nun doch ihr Kettenkarussell aufbauen durften. (TAMMO ERNST)

Delmenhorst. Auf der Sommerwiese gibt es eine neue Attraktion: ein Kettenfliegerkarussell. Betreiber Lars Langenscheidt und Ehefrau Cyntia freut's. Dass sie ihren Kettenflieger noch aufbauen dürfen, daran hatten die beiden schon fast nicht mehr geglaubt, denn lange Zeit stand es auf der Kippe, ob der Aufbau eines Karussells überhaupt erlaubt wird. Die Landesregierung hatte die Öffnung von Fahrgeschäften zunächst strikt untersagt. Dank des Engagements einiger Delmenhorster Ratsmitglieder wurde nun doch eine Lösung für das Problem gefunden. „Wir sind unseren Politikern und der Verwaltung unglaublich dankbar. Sie haben nicht aufgegeben und so lange recherchiert, bis doch noch das Okay für den Aufbau kam“, erzählt Andreas Kutschenbauer, der seinen Ausschank- und Imbissbetrieb auf der Sommerwiese betreibt. „Jetzt ist die Sommerwiese endlich vollkommen“, findet Kutschenbauer. Geplant ist, dass die kleine Kirmes bis zum 30. August geöffnet hat.

Und tatsächlich hat die Erweiterung des Angebots nicht nur die Optik der Sommerwiese gewandelt: „Wir haben jetzt ein vollkommen anderes Publikum, es sind deutlich mehr Familien dazugekommen, und das war von Anfang an unser Ziel. Wir wollen ein familienfreundliches Angebot schaffen“, sagt Schausteller Lars Langenscheidt. Trotz wiederkehrender Regenschauer tummeln sich seit dem Karussell-Aufbau erstaunlich viele Familien mit Kindern auf dem kleinen Festplatz. Darüber freuen sich die Langenscheidts, die außerdem mit ihrem Süßwarengeschäft vertreten sind, sehr. Um die Freude zu zeigen, hat sich die Familie dazu entschieden, ihre Fahrpreise zu reduzieren. So kostet beispielsweise eine Einzelfahrt statt 3,50 jetzt zwei Euro.

Die Sommerwiese aktuell und abwechslungsreich halten, das ist das Ziel der Schausteller. So werde es auch weiterhin ein vielfältiges Rahmenprogramm geben, verrät Kutschenbauer. „Wir versuchen, die Sommerwiese stetig weiterzuentwickeln, und haben – natürlich unter Berücksichtigung aller Hygienerichtlinien – einige Veranstaltungen geplant.“ Diesen Freitag wird auf der Hotelwiese ein Kasperletheater mit freiem Eintritt zu sehen sein. Die zwei Vorstellungen beginnen um 16 beziehungsweise um 18 Uhr. Am Sonnabend, 8. August, wird ab 11.30 Uhr rund um die Sommerwiese ein Oldtimer-Treffen organisiert. „Wir haben bereits große Resonanz darauf erhalten. Es sind alle herzlich eingeladen, auch spontan dazu zukommen“, sagt Langenscheidt, Organisator des Oldie-Treffs. Egal ob Auto, Motorrad oder Lastwagen: Nostalgie-Fahrzeuge aller Arten sind bei der Show willkommen.

Zudem stehen sonntags weiterhin Frühschoppen und Livemusik auf dem Programm, ein Angebot, das in den vergangenen Wochen gut ankam. „Am Sonnabend werden die Hasport-Shantys ab 13 Uhr zu sehen sein, am darauffolgenden Sonntag wird es jazzig, da besuchen uns die Musiker Gerd Albers und Jens Buntemeyer. Sie spielen von 13 bis 14 Uhr“, erzählt Kutschenbauer. In den Besuchen der lokalen Musiker sieht er eine Win-win-Situation. „Die Musiker freuen sich, dass sie spielen können, schließlich hat die Krise sie ihre Engagements gekostet."

Was sich die Schausteller auf der Sommerwiese bisher haben einfallen lassen, scheint gut bei den Delmenhorstern anzukommen. „Wir haben bisher fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten, und das freut uns natürlich sehr“, sagt Kutschenbauer. In den vergangenen Wochen habe sich die Sommerwiese so zu einem neuen Treffpunkt gemausert. „Es gibt Gruppen, die immer wieder hier bei uns zusammenkommen“, berichtet der Schausteller. Wie es übrigens nach dem 30. August weitergehen soll, muss sich noch zeigen. "Ich denke, wir haben ein gutes Ambiente geschaffen, und das spricht viele an. Die Veranstaltung ist für mich ein wenig wie Weihnachtsmarkt, nur eben im Sommer“, scherzt der Schausteller.

Weihnachtsmarkt – das ist ein gutes Stichwort, denn viele fragen sich, ob es dieses Jahr überhaupt einen Markt, der wie Lebkuchen und Zimtsterne zur Adventszeit gehört, geben wird. „Wir wissen noch nicht, ob der Weihnachtsmarkt stattfinden kann, aber eines ist klar, sollten wir das Okay erhalten, wird es definitiv ein Markt in einer anderen Form als bisher sein“, ist sich Kutschenbauer sicher. Der Schaustellerverband hat bereits verschiedene Konzepte und Ideen erarbeitet. Diese sollen Anfang September mit den Verantwortlichen der Stadt diskutiert werden. „Vonseiten unserer Politik ist man fraktionsübergreifend sehr daran interessiert, den Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen. Ich denke, wir können dabei auf eine tolle Unterstützung bauen und sind insgesamt, auch was mögliche Hygienekonzepte anbelangt, gut aufgestellt.“

Die Zukunft für die Schaustellerbranche bleibt dennoch ungewiss – und das trifft viele Familien hart, dennoch versuchen sie auf der Sommerwiese, positiv zu bleiben. „Wir Schausteller sind Überlebenskünstler und werden unseren Weg finden. Wir sind nicht dazu geschaffen, zu Hause zu sitzen, sondern wollen unseren Beruf ausüben“, sagt Kutschenbauer. Und Langenscheidt ergänzt: „Normalerweise wären wir jetzt in Düsseldorf auf der Rheinkirmes, der größten Kirmes in NRW. Trotzdem bin ich froh. Die Sommerwiese hilft uns dabei, wieder ins Rudern zu kommen.“