Ganderkesee-Falkenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Falkenburg sind am Mittwochabend ein 63-jähriger Autofahrer und seine 61-jährige Beifahrerin, beide aus der Gemeinde Hude, leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah der Mann gegen 19.45 Uhr in Höhe der dortigen Bäckerei vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen auf der Fahrbahn parkenden weißen Transporter und fuhr auf diesen auf. Der Wagen des 63-Jährigen wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf rund 6000 Euro.