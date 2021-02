Die Organisation der Notbetreuung in den Kitas hat alle Beteiligte viel Kraft gekostet. Der Gemeindeelternrat strebt nun einen engeren Austausch mit der Verwaltung an, auch, um den Fachdienst zu entlasten. (Uwe Anspach/dpa)

Die Organisation der Notbetreuung in den Kindertagesstätten war ein Stresstest für alle Beteiligten: Für den Kita-Fachdienst, weil er innerhalb weniger Tage etwa 1300 Anfragen von Eltern abarbeiten musste, und für die Eltern, weil ihnen mitunter nur wenige Stunden blieben, um die Betreuung ihrer Kinder neu zu organisieren. Für den Gemeindeelternrat (GER), der sich erst im Oktober neu konstituiert hat, gab es deshalb bei der ersten Online-Video-Sitzung, an der auch Fachdienstleiterin Karen Becker teilnahm, einiges aufzuarbeiten. Wichtigster Tagesordnungspunkt war dabei zu überlegen, wie der Informationsaustausch zwischen Verwaltung und Eltern noch effizienter gestaltet werden könnte.

Nach den Ankündigungen der Bundesregierung und der Präzisierung durch das Niedersächsische Kultusministerium Anfang Januar hatte es bis Freitag, 8. Januar, gedauert, ehe die Gemeinde finale Informationen und Formulare vorlegte, aufgrund derer die Eltern die Notbetreuung für den darauffolgenden Montag beantragen konnten. „Zu spät für zahlreiche Familien, um berechtigte und notwendige Anträge rechtzeitig einreichen zu können“, meint der GER-Vorstand. Viele Eltern seien im Unklaren gewesen, ob und in welchem Umfang für ihre Kinder eine Notbetreuung möglich werden würde und hätten sich im Stich gelassen gefühlt.

Lobend hebt das Gremium in diesem Zusammenhang hervor, dass die Verwaltung in den ersten Tagen des Notbetriebs sehr kulant mit all jenen Eltern umgegangen sei, die nicht rechtzeitig vollständige Anträge einreichen konnten. Außerdem seien die Anträge sehr schnell bearbeitet worden. „Das ganze Wochenende über muss das Team in der Gemeinde in Sonderschichten die Anträge bearbeitet haben, berichteten uns Eltern, die sonnabends und auch am Sonntag noch Bescheide zurückerhalten haben,“ erklärt Melanie Baaske, eine der beiden GER-Vorsitzenden.

Der Gemeindeelternrat versteht sich als Sprachrohr der Elternschaft aus den insgesamt 19 Einrichtungen auf Gemeindegebiet, aber auch als Bindeglied zum Rathaus. Die Elternvertreter wünschen sich nun für die Zukunft, dass die Verwaltung den GER bei der Weitergabe von Informationen noch enger mit einbeziehen möge. "Wenn die Verwaltung uns als Medium nutzt, erspart das viele Anrufe im Rathaus", ist Vorstandsmitglied Stephan Bauer überzeugt. „In der Woche und vor allem am Freitag haben uns unzählige Nachrichten von verunsicherten und aufgebrachten Kita-Eltern erreicht, denen wir leider auch nicht weiterhelfen konnten,“ schildert Co-Vorsitzender Axel Konrad die Situation. Ziel müsse sein, "dass wir künftig in vergleichbaren Situationen schneller an verbindliche Informationen gelangen und dass das Rathaus auch mit noch offenen Entscheidungen transparent umgeht,“ sagt Melanie Baaske.

So habe es in einem „sehr konstruktiven Dialog“ auch bereits gute erste Ansätze gegeben. Nun gelte es in der nahen Zukunft, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und zu etablieren. „Alle Beteiligten sind sich einig, künftig über schnelle Wege miteinander zu kommunizieren. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist da wenig hilfreich“, sagt Bauer.

Ebenso sieht der Gemeindeelternrat nicht nur die Gemeinde, sondern auch das Kultusministerium in der Pflicht, frühzeitiger für Klarheit zu sorgen. „Aus dem ersten Lockdown im Frühjahr wurden aus unserer Sicht nicht ausreichend Lehren gezogen und konkrete Maßnahmen vorbereitet. Die Aufgaben wurden spontan auf die unteren Ebenen wegdelegiert“ moniert Konrad.

Der GER-Vorstand freut sich unterdessen über die Tatsache, dass das Engagement zur Rückerstattung der Kita-Beiträge für die Zeit des Lockdown erfolgreich gewesen sei und auch in der Politik offene Ohren gefunden habe. „Das waren wirklich erfreuliche Nachrichten für uns vor Weihnachten – und sie zeigen, dass man etwas bewegen kann,“ kommentiert Melanie Baaske.