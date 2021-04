Der Projektverantwortliche Mouez Saad und Geschäftsführer von Kristensen-Invest, Andreas Vogler, vor dem neuen Geschäft "Marry Me" an der Langen Straße 43. (INGO MÖLLERS)

„Nach Corona wird es kein einfaches Zurück in den alten Trott geben“, ist Christian Wüstner überzeugt. Der Sprecher der Innenstadt-Kaufleute tauscht sich mit anderen Akteuren regelmäßig aus. „Handel ist Wandel“, bedient er gerne eine weit verbreitete Binsenweisheit, „weil sie eben stimmt“. In der gegenwärtigen Situation würden alle Einzelhändler an ihren Konzepten arbeiten, den Umgang mit ihren Kunden neu denken, ihre Serviceleistungen nochmals verbessern. In seinem eigenen Geschäft, dem Gameground an der Langen Straße setzt Wüstner noch stärker auf den Online-Handel. „Dabei ist es auch wichtig, sich nicht zu vereinzeln und sich nicht ins Schneckenhaus zurückzuziehen“, sagt Wüstner. „Vor einem Jahr habe ich und viele meiner Kollegen nicht daran denken mögen, dass uns durch die Pandemie bis heute solche Beschränkungen auferlegt sind.“

„In Delmenhorst passiert eine ganze Menge“, erzählt ein anderer Akteur. Andreas Vogler ist geschäftsführender Gesellschafter des Immobilienunternehmens Kristensen Invest. Alles zeigt sich im Vergleich, und so blickt Vogler gerne über den Tellerrand. „In Bremen herrscht weitgehend Stillstand, auch in Oldenburg ist die Lage derzeit stagnierend.“ Trotz schwieriger Zeiten für die Innenstädte als Handelszentren kann Vogler über eine ganze Reihe anstehender Veränderungen „im East-End der City“ berichten, die Mut machen.

Hertie-Abriss als Herausforderung

Der langjährige Leerstand und der beschlossene Abriss der Hertie-Immobilie mitten in der Fußgängerzone sei für die Geschäftstreibenen eine Herausforderung, die angenommen wird. Vogler freut sich, dass es im von ihm verantworteten Bereich kaum noch Leerstände gebe. Ins City-Center zieht in der kommenden Woche ein Unternehmen ein, das den Menschen Corona-Schnelltests anbieten wird (wir berichteten). „Auch wenn die Pandemie vorbei ist, bin ich mir sicher, dass solche Testzentren weiter zum Stadtbild gehören werden“, sagt Vogler.

Im City-Point wird Vogler die leerstehenden Ladenflächen sonst nicht neu vermieten, er erwartet durch den Abriss des Hertie-Gebäudes Auswirkungen auf die eigene Immobilie. Durch den Wegfall der City-Point-Flächen und des geschlossenen Kaufhauses habe die Innenstadt rund 3000 bis 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche verloren. „Der Charakter von bisherigen Einkaufsstraße ist ohnehin im Wandel“, so Vogler. Es werde sich im City-Bereich mehr Gewerbe mit Service und Dienstleistungen ansiedeln müssen, die Aufenthaltsqualität sei durch gastronomische und Eventangebote zu steigern.

Senioren wollen in die Innenstadt

Kristensen Invest werde in seinen Immobilien Einzelhandelsflächen nur noch im Erdgeschoss einrichten, die weiteren Etagen sehe man für Praxen und Wohnungen vor. Es gebe auch immer mehr ältere Bewohner, die nicht an den Stadtrand abgeschoben werden wollen. Für die Senioren, die stark am Innenstadt-Leben teilhaben wollen, müsse man Angebote schaffen. Die Delmenhorster Innenstadt habe als zusätzliches Pfund auch noch den Bahnhof in unmittelbarer Nähe. „Wir werden das ehemalige Engbers-Haus abreißen und durch einen Neubau ersetzen, der unten Läden und im Obergeschoss Wohnungen bietet.“ Vogler denkt an Appartements mit Größen von 35 bis 45 Quadratmetern, die man Alleinlebenden anbieten werde.

Im Handel beobachtet Vogler einen „dynamischen Prozess“. Die „überregionalen Händler haben ihre Schockstarre überwunden und orientieren sich neu“. Selbst wenn es ihm nicht gelinge, einen Filialisten in einer seiner eigenen Immobilien unterzubringen, sei er froh, wenn der in die Nachbarschaft ziehe. Fielmann nennt er als Beispiel, bliebe der in der Langen Straße, sei das für die Stadt insgesamt gut. Kristensen Invest habe gerade erfolgreiche Neuvermietungen geschlossen. Ende April eröffne an der Lange Straße 87 ein neues Lokal mit arabischer Küche. Vogler schwärmt von der Ballung gastronomischer Angebote in diesem Bereich der Fußgängerzone als Gastromeile. In der kommenden Woche werde das Brautmodengeschäft Marry Me endlich in das Haus Lange Straße 43 einziehen können. In das Haus Lange Straße 85, das die Brautmoden verlässt, werde zur Jahresmitte wohl ein großer Anbieter von Serviceleistungen einziehen.

DWFG und OB Jahnz zufrieden

Ralf Hots-Thomas freut sich in seiner Funktion als Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) über die Entwicklung. „Wir verfolgen selbst gerade eine Erweiterung und Überarbeitung der Plattform www.shopping-delmenhorst.de.“ Die DWFG werde selbst ein Ladenlokal an der Langen Straße anmieten und als Service- und Kundencenter für die City einrichten. Hots-Thomas denkt auch an die Schaffung sogenannter Pop-Up-Läden. Dort könne man Anbietern regionaler Produkte die Möglichkeit einer temporären Vermarktung ihrer Produkte anbieten.

Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) ist begeistert von solchen Ankündigungen und würdigt insbesondere das Engagement von Andreas Vogler und seinem Kristensen Invest. „Wir brauchen noch viel mehr solcher Macher“, sagt Jahnz. An die Position der Hertie-Immobilie wünscht er sich eine Nutzung, die die bestehende Gewerbestruktur in ihrem Bestand nicht stört. Delmenhorst profitiere von seinen inhabergeführten Unternehmen, „die sind ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Innenstadt“.

Zur Sache

Engagiert für Delmenhorst

Das Unternehmen Kristensen Invest, das Gebäude im norddeutschen Raum zu seinem Bestand zählt, ist Anfang 2017 von Bremen nach Delmenhorst umgezogen. Kristensen Invest, das auch noch ein Büro in Berlin führt, wählte Delmenhorst aus, weil man sich dort zunehmend um Innenstadtobjekte engagierte. Geschäftsführer Andreas Vogler sieht „großes Potenzial“ in der Delmenhorster Innenstadt. Mit seinem umtriebigen Gebaren unterstreicht das Unternehmen diese Aussage.