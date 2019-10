"Winnie" und "Klärchen" wurden in nur sieben Wochen gebaut, sie sind bis heute Delmenhorsts einzige Windkraftanlagen. (Ingo Möllers)

In der Rekordbauzeit von sieben Wochen sind die beiden Windräder in der Straße Am Sandkampsdeich errichtet worden. Sie sollen künftig das Delmenhorster Klärwerk mit Strom versorgen und sind auf die Namen „Winnie“ und „Klärchen“ getauft worden. Zur Namensfindung war eigens ein Ideewettbewerb veranstaltet worden, den Marlene Jordan gewonnen hat. „Winnie“ steht für Wind und „Klärchen“ für Klärwerk. Die beiden Windkraftanlagen mit ihren jeweils 20 Meter langen Rotorblättern werden sich, wie Oberbürgermeister Jürgen Thölke bei der Taufe der Dreiflügler in Aussicht stellte, bereits in drei Jahren amortisiert haben. Sie erbringen eine Nennleistung von jeweils 500 Kilowattstunden und würden laut Hersteller mit Leichtigkeit 180 000 Betriebsstunden erreichen. Die Windgeneratoren haben rund 3,2 Millionen Mark gekostet, das Land Niedersachsen hat das Projekt mit einem Zuschuss unterstützt. Zur Stromversorgung der Kläranlage wurden 1,3 Kilometer Kabel verlegt. Sollten „Winnie“ und „Klärchen“ an stürmischen Tagen mehr Strom erzeugen, als im Klärwerk benötigt, wird die Energie ins Netz eingespeist. Von dort bezieht die Kläranlage an windstillen Tagen dann auch weiterhin ihren Strom. (10. Oktober 1994)



Die Städtische Galerie Haus Coburg freut sich über eine Bereicherung ihrer Fritz-Stuckenberg-Sammlung. Dank der Stiftung Niedersachsen und des Entgegenkommens der bisherigen Besitzer ging das Gemälde „Komposition mit roter Form“ in das Eigentum der Galerie über. Fritz Stuckenberg hatte viele Jahre in Delmenhorst gelebt. Das Bild „Komposition mit roter Form“ stammt aus dem Jahr 1924 und befand sich im Besitz von Rainer Kaufmann und seiner beiden Brüder. Das Gemälde hatte einst Kaufmanns Großvater erworben, der des Öfteren Werke des Künstlers kaufte, um ihn zu unterstützen. Nach dem Tod des Großvaters ging das Bild an die Enkel über. Weitere Stuckenberg-Bilder sind noch im Besitz von Familienangehörigen. Die Städtische Galerie hat inzwischen eine Sammlung von 40 Stuckenberg-Werken zusammengetragen. Galerieleiterin Barbara Alms hat sich zum Ziel gesetzt, dem in der Kunstgeschichte nicht ausreichend gewürdigten Künstler ein gebührendes Ansehen zu verschaffen. Als Fernziel schwebt Barbara Alms ein Stuckenberg-Haus vor. (6. Oktober 1994)

Fritz Stuckenberg. (fr)



Das Delmenhorster Jahresplakat für 1995 ist fertig. Es stammt von Harald Liebig und trägt den Titel „Im Haus des Lebens“. Das Plakat wird wieder vom Lions-Club Delmenhorst-Burggraf in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren herausgegeben. Der Erlös kommt der Förderung junger Künstler zugute. Das erste Plakat erhält Oberbürgermeister Jürgen Thölke und diesmal in einem besonderen Rahmen: Während der Pause eines Festkonzerts im Kleinen Haus zum zehnjährigen Bestehen des Lions-Clubs. Es findet in der Reihe der Kammerkonzerte der Delmenhorster Konzert- und Theaterdirektion statt, Solisten sind der Sänger und Gitarrist Peter Horton und seine Frau Slava Kantcheff am Klavier. Der 1952 in Delmenhorst geborene Harald Liebig hatte 1989 das erste Förderstipendium der Stadt Delmenhorst erhalten. Er reiht sich mit seinem Jahresplakat in die Reihe der aus Delmenhorst stammenden Künstler ein, die der Lions-Club seit nunmehr sechs Jahren aus dem Verkaufserlös unterstützt. (8. Oktober 1994)



Auch Delegationen aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg waren unter den 550 Niedersachsen, die in Le Mans an der großen Feier anlässlich des 35-jährigen Bestehens der deutsch-französischen Freundschaft teilnahmen. Die Delmenhorster wurden von Bürgermeister Edwin Otto angeführt und die Gruppe aus dem Landkreis von Landrat Hermann Bokelmann und Oberkreisdirektor Wolfgang Haubold. Vor mehr als 35 Jahren hatten Jugendliche über den Weg der Kriegsgräberpflege die enge deutsch-französische Freundschaft im Sinne eines neuen Europas eingeleitet. Landrat Bokelmann erinnerte bei dem Empfang in Le Mans in seiner Rede an die bewegte Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich und betonte: „Ohne die deutsch-französische Freundschaft und die Hilfe der Franzosen wäre auch die Vereinigung Deutschlands nicht möglich gewesen.“ Zusammen mit Oberkreisdirektor Haubold überreichte Bokelmann dem Vertreter Frankreichs, dem französischen Minister für Wissenschaft und Forschung François Fillon, ein Großbild des Landkreises. Delmenhorsts Bürgermeister Otto hatte als Gast- und Erinnerungsgeschenk eine Zeichnung von Josef Pollak mitgebracht, die Radierung zeigt das Delmenhorster Rathaus. Auch Edwin Otto hatte zuvor das Wort ergriffen und deutlich gemacht, wie wichtig diese internationale Freundschaft zum Wohle Europas auch in Delmenhorst genommen wird. Am Rande der Rennbahn von Le Mans folgte später der „Grand Ball“ mit mehr als 1000 Besuchern. Dabei wurde zu den Klängen der „Alten Kameraden“ das 80 Meter lange Freundschaftsband entrollt. Auch ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche „Notre-Dame-du-Pré“ gehörte zur Freundschaftsfeier. Dabei wirkten drei Harpstedter mit: der evangelische Pastor Werner Richter, Martina Bokelmann und Steffen Akkermann. (5./8. Oktober 1994)



Alle Postsendungen, die vom Delmenhorster Postamt abgestempelt die Stadt verlassen, werben seit Anfang dieses Monats für das 625-jährige Jubiläum der kreisfreien Stadt im Jahre 1996 und für die Eröffnung des Fabrikmuseums auf der Nordwolle. Auch die von der Poststelle der Stadt gestempelten Briefe verbreiten diese Nachricht – und bei ihnen ist im Stempel das stilisierte „D“ ebenfalls noch zu sehen. (8. Oktober 1994)



Die Einrichtung einer museumspädagogischen Stelle für die Städtische Galerie Haus Coburg haben 27 Delmenhorster Kunsterzieher und Schuldirektoren während der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises „Schule und Kunst“ gefordert. Die museumspädagogische Arbeit sei ihrer Meinung nach für die Erfüllung des Bildungsauftrags der städtischen Galerie notwendig und nur von einer museumspädagogischen Stelle im Haus Coburg aus leistbar. Die Erfahrungen in anderen Städten hätten gezeigt, dass freigestellte Lehrkräfte diese Aufgabe nur unterstützen könnten. Über die erforderlichen Räumlichkeiten hat sich der Arbeitskreis auch gleich Gedanken gemacht und schlägt die Remise beim Haus Coburg als Arbeitsräume für Schulklassen, Lehrergruppen und andere Nutzer vor. (8. Oktober 1994)



