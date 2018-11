Schlechte Bewertung für die Geburtshilfe am Josef-Hospital im bundesweiten Qualitätsbericht. (Ingo Möllers)

Das Urteil ist hart: „Schwerwiegende Mängel“ und eine „unzureichende Qualität“ wird der Geburtshilfe des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) im aktuellen „Bericht über Qualitätsergebnisse“ des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) attestiert. Das Berliner Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) hatte für diesen Bericht 1085 Kliniken in Deutschland untersucht, 2,5 Millionen Datensätze aus dem Jahr 2017 wurden ausgewertet. Bei nur 73 Krankenhäusern wurden die Qualitätstandards in den Bereichen Geburtshilfe, Operationen bei Brustkrebs und gynäkologischen Eingriffen nicht eingehalten. Und eines davon ist nun ausgerechnet das Delmenhorster Haus (wir berichteten).

„Das JHD hat in vier der fünf erfassten Parameter zur Qualität in der Geburtsmedizin gut abgeschnitten“, erklärt Klinik-Sprecherin Aline Becker. Nur in einem Punkt gab es einen statistischen Ausreißer: Bei 27 Kindern, die auch am errechneten Geburtstermin zur Welt kamen, wurde demnach ein sogenanntes klinisches Outcome dokumentiert. „Dieser Wert ist tatsächlich außergewöhnlich hoch“, räumt die Sprecherin des JHD ein.

Was anhand der Patientenakten bewertet wurde, sind verschiedene Faktoren. Wenn bei ihnen etwas nicht stimmt, wird ein „medizinisches Outcome“ vermerkt. Dieses Outcome kann in verschiedenen Fällen auftreten, zum Beispiel bei einem 5-Minuten-Apgar-Wert unter fünf. Ein Neugeborenes wird direkt nach der Geburt, nach fünf und nach zehn Minuten auf mehrere Merkmale hin untersucht: die Atmung, die Pulsfrequenz, den Grundtonus der Muskeln, also deren Anspannung, das Aussehen der Hautfarbe sowie die Auslösbarkeit der Reflexe. Dafür gibt es Punkte: null, wenn der Arzt das entsprechende Merkmal nicht sieht, oder auch zwei, wenn ein Merkmal besonders gut ausgeprägt ist. Beim Qualitätsbericht spielen zudem zwei weitere Werte eine Rolle. Zum einen der Base excess, der etwas über das Verhältnis von Säuren und Basen im Körper aussagt. Zum anderen ging es, und das spielte am Josef-Hospital die entscheidende Rolle, um einen pH-Wert unter 7,0 des Blutes aus der Nabelarterie. Was unter anderem auf Probleme bei der Atmung zurückzuführen ist.

Kritische Werte kommen also meist dann zustande, wenn es einen dramatischen Geburtsverlauf gab. Doch eine solche Häufung schwerer Geburten scheint nicht der Grund gewesen zu sein, warum bei 27 Neugeborenen vor allem auffällige pH-Werte gemessen wurden. „Hinzu kommt, dass insgesamt 21 dieser 27 Kinder gesund und munter waren, eine rosige Gesichtsfarbe hatten und mit einem guten Apgar-Wert bewertet wurden“, heißt es vom JHD. Das machte die Ärzte in der Geburtshilfe misstrauisch, weil die Daten nicht zusammenpassten.

Messgeräte überprüft

Der Verdacht kam auf, dass ein Anfang 2017 angeschafftes Gerät falsche Messergebnisse lieferte, denn immer wieder seien unerklärlich schlechte pH-Werte aufgetaucht. „Wir haben einige pH-Messungen dann mit einem noch vorhandenen älteren Gerät überprüft und konnten tatsächlich feststellen, dass die Messungen zu völlig anderen, unauffälligen Ergebnissen führten“, teilt das Krankenhaus mit. Das Krankenhaus ließ das Gerät dann durch die Medizintechnik warten und neu einstellen. Und im vierten Quartal 2017 wurden auch keine ungewöhnlichen Messergebnisse mehr verzeichnet. „Interessant ist übrigens, dass auch andere Krankenhäuser, die dieses Gerät verwenden, dieselben Schwierigkeiten und daraus resultierend ebenfalls statistische Auffälligkeiten in diesem Qualitätsparameter hatten“, teilt Aline Becker mit.

Allerdings war es in sechs Fällen tatsächlich so, dass die Kinder schlechte Blutgaswerte aufwiesen – was statistisch aber ein unauffälliger Wert sei. In drei Fällen führten die Ärzte die Werte auf einen dramatischen Geburtsverlauf zurück, wie er immer mal wieder vorkommt. Bei drei weiteren Kindern traten die schlechten Blutwerte vollkommen unerwartet nach einer reibungslos verlaufenen Geburt und bei unauffälligen Herztönen auf. In insgesamt drei Fällen wurden die Kleinen anschließend in der Kinderklinik überwacht, die drei anderen konnten bei der Mutter bleiben. „Keines der sechs Kinder benötigte eine weitere Behandlung, bei keinem Kind bestand der Verdacht auf eine bleibende Hirnschädigung durch Sauerstoffmangel“, heißt es vom Krankenhaus. „Wir bedauern sehr, dass ein Messproblem zu Verunsicherung bei werdenden Eltern in der Region geführt hat, und versichern, dass diese sich weiterhin auf die bekannt hohe Behandlungsqualität in unserer Geburtsmedizin verlassen können.“