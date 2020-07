Einen Auffahrunfall auf der B 213 musste die Polizei aufnehmen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Dötlingen. Etwa 12 000 Euro Schaden und zwei leicht Verletzte: so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am späten Dienstagnachmittag in Dötlingen ereignete. Laut Polizeibericht fuhr ein 29-Jähriger gegen 16.50 Uhr mit seinem Transporter auf der B 213 in Richtung Wildeshausen. An der Kreuzung Altona musste er an der dortigen Ampel verkehrsbedingt bremsen, was der 48-Jährige Fahrer eines Lastwagens aus der Gemeinde Großenkneten zu spät erkannte. Durch den Zusammenstoß zogen sich die beiden Männer leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.