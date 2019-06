Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochnachmittag auf der Autobahn 1 in Höhe Wildeshausen. Laut Polizei war ein 29-jähriger Mann um 14.15 Uhr mit seinem Kleintransporter in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Wildeshausen-West wollte er den Fahrstreifen wechseln, schätzte dabei aber die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Skodas falsch ein, dessen 61-jähriger Fahrer seine Geschwindigkeit wegen eines Staus stark reduziert hatte. Durch den Auffahrunfall schleuderte der Skoda auf den Überholfahrstreifen, wo er zum Stehen kam. Der 61-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin, beide aus Hamburg, erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Transporter kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Dabei wurde der 29-Jährige ebenfalls leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung aber ab. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Schaden bezifferten die Beamten auf 60 000 Euro. Der linke Fahrstreifen war für eine halbe Stunde gesperrt.