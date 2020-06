Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Wildeshausen hat sich am Montagabend eine 19-Jährige leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war eine 75-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen gegen 17 Uhr auf dem Westring unterwegs, als sie auf Höhe der Straße An der Reithwiese verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 19-jähriger Autofahrer aus Großenkneten bremste daraufhin ebenfalls ab. Ein 23-Jähriger übersah hingegen das Anhalten der vor ihm befindlichen Fahrzeuge und fuhr auf den Wagen des 19-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den bereits stehenden Wagen der 75-Jährigen geschoben. Die 19-jährige Beifahrerin des Großenkneters zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Wagen des 19-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn halbseitig kurzzeitig gesperrt.