Auf ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich ein 26-jähriger Autofahrer einstellen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 31-jähriger Autofahrer aus Oldenburg am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Böseler Straße in Wardenburg unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Sein Wagen kollidierte mit dem Tier, woraufhin der Fahrer auf der Fahrbahn anhielt. Eine nachfolgende 59-jährige Autofahrerin erkannte das Geschehen und bremste ihren Wagen bis zum Stillstand ab. Der dahinter fahrende 26-Jährige wiederum nahm die Situation zu spät wahr und fuhr auf den Wagen der 59-Jährigen trotz einer Gefahrenbremsung auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 26-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin schwer, die 59-Jährige leicht verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die drei Fahrzeuge waren nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, führt die Polizei weiter aus. Die Höhe der entstandenen Sachschäden geben die Beamten mit circa 5500 Euro an. Der zuständige Jagdpächter wurde über das verendete Reh informiert.