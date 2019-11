Die Ehrenamtlichen von "Mach mit" in Ganderkesee sehen eine Angliederung an den Wildeshauser Verein "Misch mit" sehr kritisch. (frei)

Ganderkesee. Die im Freiwilligenforum „Mach mit“ tätigen Seniorenbegleiter und Wohnberater in der Gemeinde Ganderkesee sind zurzeit in Aufruhr. Hintergrund sind mögliche Erwägungen der Verwaltung, die Freiwilligenarbeit in der Gemeinde neu zu organisieren, wenn Ansprechpartnerin Christa Wachtendorf, die die „Mach-mit“-Aktivitäten seit mehr als zehn Jahren betreut, Ende des Jahres in den Ruhestand geht. So könnten die Aufgaben etwa an den Wildeshauser Verein „Misch mit“ übertragen werden, was die in Ganderkesee tätigen ehrenamtlichen Seniorenbegleiter und Wohnberater ablehnen.

In diesem Zusammenhang hat die SPD-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat kürzlich den Antrag gestellt, Wachtendorfs Stelle umgehend wieder zu besetzen, wobei eine zeitliche Überschneidung zum Zwecke einer ordentlichen Einarbeitung wünschenswert sei. Auch die dafür zur Verfügung stehenden Fördermittel möge die Gemeinde wieder beim Land Niedersachsen beantragen. Eigentlich hätte die SPD den Antrag am Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesellschaft gern im Rahmen der Haushaltsberatungen diskutiert. Doch der Erste Gemeinderat Matthias Meyer bat darum, das Thema erst einmal wieder von der Tagesordnung zu nehmen, um der Verwaltung die Chance zu geben, ein Konzept und eine Vorlage für die öffentliche Diskussion erstellen zu können. Die anderen Fraktionen schlossen sich dieser Bitte an.

In seinem Statement in der Einwohnerfragestunde sah Jürgen Lüdtke, der ausdrücklich in seiner Eigenschaft als Seniorenbegleiter und Wohnberater und nicht als Vorsitzender des Seniorenbeirats auftrat, das gegenseitige Vertrauen infrage gestellt. „Unsere Damen sind richtig sauer, weil sie seit mehr als zehn Jahren eine engagierte Arbeit für ältere Menschen in der Gemeinde leisten und nun nicht einmal gefragt werden, wenn die Gemeinde überlegt, an der bisherigen Organisationsform etwas zu ändern“, sagte Lüdtke. Dem Freiwilligenforum „Mach mit“ seien unter anderem 40 Lesepaten, 20 Seniorenbegleiter und sechs Wohnberater zugeordnet.

Seniorenbegleiterin Margit Ohlebusch drohte sogar mit Boykott: „Gegebenenfalls werden wir bei ‚Misch mit‘ nicht mehr mitmachen“, erklärte sie. So drastisch wollte es Lüdtke zwar nicht formuliert wissen, aber auch er hat erhebliche Vorbehalte „unsere Daten ‚Misch mit‘ zur Verfügung zu stellen“. Anders formuliert: Es ist fraglich, ob die „Mach-mit“-Aktiven weiter mitmachen würden, wenn der Verein „Misch mit“ künftig in der Gemeinde Ganderkesee mitmischen würde.

Matthias Meyer bemühte sich zwar um eine diplomatische Antwort, blieb aber darauf bedacht, konkrete Zusagen zur „Mach-mit“-Zukunft zu vermeiden. Die Betreuung der Ehrenamtlichen müsse selbstverständlich bürgernah bleiben, beteuerte der Erste Gemeinderat, gleichwohl überlege die Verwaltung, „die Freiwilligenarbeit breiter aufzustellen und damit ein Stück besser zu machen“. Nur wenn das gewährleistet sei, komme eine Zusammenarbeit mit dem Verein „Misch mit“ in Betracht. Deshalb habe man den Personalschlüssel gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 zunächst auch nicht verändert, Wachtendorfs Stelle sei dort also zunächst einmal wieder vorgesehen. Ob sie denn auch wieder besetzt werde, ließ Meyer aber ganz bewusst im Unklaren: „Wir halten uns alle Optionen offen“, erklärte er.

Nachdem der Erste Gemeinderat zunächst behauptet hatte, die Gemeinde sei mit dem Verein „Misch mit“ „noch gar nicht in Kontakt getreten“, musste er auf weitere Nachfrage einräumen, dass für die kommende Woche bereits ein Gespräch terminiert sei. Auf Lüdtkes Frage, ob die Gemeinde denn auch den Landeszuschuss in Höhe von 14 000 Euro für das Jahr 2020 wieder beantragt habe, wusste er spontan keine Antwort, versprach aber, die Information nachzureichen.