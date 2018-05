Linke Gegendemonstranten haben am Sonnabend mehrfach versucht, den "Niedersächsischen Frauenmarsch" in Delmenhorst, zu dem AfD nahe Initiatoren aufgerufen hatten, zu stören. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, musste mehrfach eingreifen. (Ingo Möllers)

Die einen trugen politische Parolen wie "Sichert endlich unsere Grenzen" oder "Gesetzlose Merkel schäm' dich" auf Plakaten vor sich her und ließen den Westernhagen-Song "Freiheit" aus den Boxen erschallen, die anderen skandierten "Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda": Beim "Niedersächsischen Frauenmarsch" in Delmenhorst ist es am Sonnabendnachmittag zu Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften der Polizei und linken Gegendemonstranten gekommen. Die Kundgebung unter dem Motto "Kandel ist überall. Gegen Gewalt gegen Frauen" hatte eine Rechtspopulistin aus Leer angemeldet. Auch mehrere Delmenhorster AfD-Politiker beteiligten sich an dem Umzug. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte alle Hände voll zu tun, um die Lage unter Kontrolle zu halten.

Mit ihrem Motto bezogen sich die Initiatoren des "Frauenmarschs" auf einen Mordfall in der rheinland-pfälzischen Stadt Kandel Ende des vergangenen Jahres, in dem sich ein Afghane als mutmaßlicher Täter verantworten muss. Kurz nachdem die etwa 80 bis 100 Teilnehmer der Kundgebung ihren Versammlungsplatz vor dem Com.media auf dem Nordwollegelände verlassen hatten, blockierten Mitglieder der "Antifa" die Kreuzung Nordenhamer Straße/Nordwollestraße und hinderten den Demonstrationszug damit an seiner Fortsetzung. Den Einsatzkräften gelang es aber nach kurzer Zeit relativ unaufgeregt, die Kreuzung so weit zu räumen, dass der Frauenmarsch passieren konnte.

Verkehr am Bahnhof lahmgelegt

Auch im weiteren Verlauf der Strecke, die über die Bremer Straße am Bahnhof vorbei bis zur Mühlenstraße führte, versuchten linke Gegendemonstranten immer wieder, die Kundgebung zu stören. So kam auch der Verkehr rund um den Bahnhof zwischenzeitlich völlig zum Erliegen. Darüber hinaus lieferten sich beide Lager heftige verbale Attacken. Letztlich gelang es aber, die beiden Gruppen soweit zu trennen, dass die Lage nicht noch weiter eskalierte.

Die Polizei sprach in einer Mitteilung von vereinzelten "kleineren Rangeleien", die sich zwischen den Gegendemonstranten und den Einsatzkräften ereignet hätten. Im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee /Wittekindstraße sei ein Polizeibeamter von einer bislang unbekannten Person getreten worden, die versuchte, eine Absperrung zu durchdringen. Daraufhin sei eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt worden.

Kritik am "unverhältnismäßigen Vorgehen der Polizei"

Die Erfahrungen der vergangenen Wochen in anderen Städten hatten die Polizei dazu veranlasst, mit einer "ausreichenden Anzahl von Einsatzkräften die angemeldeten Versammlungen zu begleiten, um die Versammlungsfreiheit aller Teilnehmer zu gewährleisten", wie es in der Mitteilung heißt. Unterstützung erhielten die Delmenhorster Beamten dabei von der Bereitschaftspolizei aus Hannover, die rund 15 Mannschaftswagen auf dem Nordwollegelände postiert hatten. Insgesamt dürften damit rund 150 Polizisten die Demonstranten begleitet haben. Die Linksjugend kritisierte am Sonnabendabend das "unverhältnismäßige Vorgehen der Polizei gegen die AntifaschistInnen".

Zuvor hatten sich rund 250 Demonstranten auf einer Wiese vor dem Wollepark versammelt, um gegen den "Frauenmarsch" zu protestieren. Zu der Versammlung hatten unter anderem das Breite Bündnis gegen Rechts, der DGB, die SPD, Die Grünen, der Türkische Arbeiterverein DIDF, der SV Baris, Die Falken sowie weitere linke Gruppierungen und Jugendorganisationen aufgerufen.

"Die AfD benutzt die Rechte der Frauen, um ihrem Hass gegen Migranten und Muslime freien Lauf zu lassen. Sexualisierte Gewalt ist aber kein Migrantenprivileg", sagte Lisa Teophil von der Linksjugend. Und auch Yadigar Polat vom Friedensforum Delmenhorst betonte, dass Gewalt gegen Frauen weder eine Herkunft noch eine Religion habe und keiner Volksgruppe zugeordnet werden dürfe. Hartmut Nordbruch vom "Breiten Bündnis gegen Rechts" zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. Die Organisatorin des Frauenmarsches kündigte derweil weitere Kundgebungen dieser Art an.

++ Dieser Artikel wurde am 6.5.18 um 18.03 Uhr aktualisiert. ++