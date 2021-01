Sollte die Bewegungsfreiheit für Delmenhorster eingeschränkt werden, befände das Bremer Weserstadion gerade noch im 15 Kilometer-Radius. (Carmen Jaspersen /dpa)

In Niedersachsen liegt es in den Händen der Landkreise und kreisfreien Städte, ob sie die Bewegungsfreiheit bei einer Inzidenz von über 200 einschränken oder nicht. Die am Freitag aktualisierte Verordnung des Landes reicht die Entscheidung an die Behörden vor Ort weiter. 15 Kilometer Luftlinie ab der eigenen Haustür – in diesem Radius könnte sich auch das Leben der Delmenhorster abspielen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert überschreitet. Der Krisenstab der Stadt hat sich aber noch nicht festgelegt, wie er in einem solchen Fall entscheiden würde.

Der aktuelle Wert ist mit 105,7 trügerisch. Denn zwischen dem 2. und 4. Januar meldete das Landesgesundheitsamt drei Tage in Folge null Neuinfektionen. Es sind immer sieben Tageswerte, die für die Inzidenz ausschlaggebend sind. In den kommenden drei Tagen wird in der Rechnung für Delmenhorst jeweils eine Null durch einen neuen Wert ersetzt. Die so wichtige Inzidenz kann also in den kommenden Tagen nur steigen.

Durch die niedrige Einwohnerzahl können in Delmenhorst einzelne Cluster – wie womöglich eine bisher unbekannte größere Silvesterfeier – einen starken Einfluss auf diesen statistischen Wert haben. Denn Niedersachsen rechnet mit einer Einwohnerzahl von 78.000. Dadurch braucht es für die kritische Marke 200 deutlich weniger als 200 neue Infektionen in sieben Tagen, nämlich lediglich 156. Aktuell zählt Delmenhorst 82 Fälle binnen einer Woche. Bei 75 Neuinfektionen in den nächsten drei Tagen wäre die Schwelle von 200 überschritten.

Eine Entscheidung, ob dann die Bewegungsfreiheit der Delmenhorster eingeschränkt wird, ist im Rathaus noch nicht gefallen. „Die Entscheidung wird dann getroffen, wenn der Fall eintritt. Eine Entscheidung im Voraus wird nicht erfolgen“, erklärt Sprecherin Maike Stürmer-Raudszus auf Anfrage.

Grenze variiert mit individueller Adresse

Wo der Aktionsradius in etwa enden würde, zeigt die Grafik. Als „Wohnsitz“ dient hier der Wasserturm im Herzen der Stadt. Die Grenze variiert mit der individuellen Adresse. Ein Ausflug an den Osterdeich und zum Weserstadion wäre für die meisten Delmenhorster noch erlaubt, eine Fahrt nach Oldenburg hingegen nicht. Ausnahmen wären zum Beispiel Fahrten für medizinische Behandlungen, der Besuch eines pflegebedürftigen Angehörigen oder die Fahrt zur Arbeit. Tagesausflüge zählen ausdrücklich nicht als Ausnahme.

Die Stadtratsfraktionen von SPD und Grünen sehen in der möglichen Begrenzung der Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer ein geeignetes Mittel, um Ausgangssperren wie in einigen europäischen Nachbarländern zu vermeiden. „Die Reduzierung von Bewegungsradien und Kontakten ist leider unumgänglich und eine probate Waffe im Kampf gegen das Virus“, erklärt Alexander Mittag, Fraktionsvorsitzender der SPD.

„Natürlich müssen die Maßnahmen umgesetzt und auch kontrolliert werden, alles andere wäre nur Symbolpolitik“, betont Marianne Huismann, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Für Sozialdemokrat Mittag würde die Maßnahme aber auch dann wirken, wenn sie nicht vollständig kontrollierbar sein sollte. Jeder Bürger sei schließlich angesprochen, diese Regel auch umzusetzen. Mittag weiter: „Wer solche Regeln als Gängelung des Staates erachtet, deren Einhaltung nur von behördlichen Kontrollen abhängig ist, hat etwas leider grundsätzlich nicht verstanden.“

Kristof Ogonovski, Fraktionsvorsitzender der CDU, verspricht sich hingegen wenig von einer reduzierten Bewegungsfreiheit: „Nach meiner persönlichen Einschätzung ist sie nur begrenzt wirksam, da ein Großteil der Kontakte innerhalb der 15 Kilometer erfolgen dürfte.“ Die Kapazitäten seien auch begrenzt, eine solche Regel zu kontrollieren. „Deshalb ist es umso wichtiger, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren“, betont er.