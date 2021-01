Auch Stefan Halen (Foto) lieferte seinen Beitrag dazu, dass am Ende des Tages sechs Container à 40 Kubikmeter bis oben hin mit Tannenbäumen gefüllt waren. K-Nord-Geschäftsführer Andreas Lange und zwei seiner Kollegen waren den ganzen Tag im Einsatz, um ausrangierte Bäume abzuholen. Wie Carsten Jesußek berichtet, war die Weihnachtsbaumabholaktion, die seine Familie gemeinsam mit den Familien Lenk und Wilkens am Sonnabend vornehmlich im Gemeindenorden organisiert hatte, ein voller Erfolg – und das trotz der Tatsache, dass den Initiator selbst eine behördlich verordnete Quarantäne ausgebremst hatte. Der Erlös, den die Verantwortlichen am nächsten Wochenende bekannt geben wollen, kommt den Jugendfeuerwehren Schierbrok-Schönemoor und Bookholzberg zugute. Jesußek freute sich insbesondere über die Akzeptanz und Wetschätzung der Bürger: „Viele haben auch einfach so gespendet, obwohl sie ihren Baum längst entsorgt hatten“, erzählt er.