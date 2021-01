Auf einem Parkstreifen an der Straße „Am Donneresch“ in Fahrtrichtung Nordenhamer Straße ist am vergangenen Montag ein Wagen durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Nach Polizeiangaben wurde der Wagen vermutlich im Zeitraum zwischen 6.30 und 13 Uhr durch einen Verkehrsunfall am linken Außenspiegel beschädigt. Die Beamten schätzen die Schadenshöhe auf rund 200 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungs- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Polizei Delmenhorst ist unter der Rufnummer 0 42 21 / 1 55 90 zu erreichen.