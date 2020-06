Der Holler Weg verbindet die Grüppenbührener Landstraße (B 212) mit der Stenumer Straße (K 227). Auch wenn die Straße eng und teilweise in einem schlechten Zustand ist, soll sie für den Durchgangsverkehr nicht attraktiv werden. Politik und Verwaltung denken jetzt über Ausweichbuchten nach. (INGO MöLLERS)

Es ist eine zweischneidige Sache mit dem Holler Weg. Auf der einen Seite sind insbesondere die Seitenränder der Straße so schlecht, dass sich zwei Autos kaum begegnen können, ohne durch die zahlreichen Schlaglöcher zu hoppeln. Andererseits möchte die Verwaltung aber auch verhindern, dass der Holler Weg so gut ausgebaut wird, dass Autofahrer die etwa 2,2 Kilometer lange Straße als legitime Verbindung zwischen der B 212 und der Stenumer Straße nutzen. Außerdem dient die Straße unter anderem Schulbussen als Anfahrt zum Umweltzentrum Hollen. Die Mitglieder des Ausschusses für Straßen und Verkehr debattierten am Mittwoch ausführlich über die Anregung der CDU-Fraktion, die Straße mit Ausweichzonen und Haltebuchten auszustatten und die Seitenränder so zu befestigen, dass sich dauerhaft keine neuen Schlaglöcher bilden.

„Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf“, betonte CDU-Ratsherr Günter Westermann. Und Fraktionskollege Cord Schütte, gleichzeitig Anlieger des Holler Wegs, ergänzte: „Ein Ausbau ohne Ausweichbuchten würde wohl sehr schwierig werden, weil die Seitenränder sofort wieder kaputt gefahren werden würden.“

Eine Ansicht, die auch die Verwaltung teilt. „Die Bildung von Schlaglöchern ist dauerhaft unvermeidbar, wenn die Seitenränder nur mit Schotter oder Rasengitterplatten befestigt werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Doch selbst wenn die Seitenränder am Holler Weg mit Asphalt oder Pflaster befestigt werden würden, führe das erst dann zu einer dauerhaften Verbesserung, wenn die Fahrbahn so breit angelegt sei, dass kein Autofahrer mehr auf die Randbereiche ausweichen müsse. Die verbreiterte Straße hätte aber wiederum eine höhere Geschwindigkeit zur Folge, was das Problem letztlich verstärke.

Die Straße müsse also so angelegt und mit Pollern versehen werden, „dass eine schmale Fahrbahn“ angeboten wird und weiterhin klar ist, auf welcher Seite auf unbefestigte Bereiche ausgewichen werden muss. In diesem Zusammenhang sei darauf zu achten, dass die Verkehrsteilnehmer die Straße auch als „eng“ wahrnehmen, damit das Tempo niedrig bleibe. Eine für den Begegnungsverkehr erforderliche Fahrbahnbreite von sechs Metern auf der gesamten Länge hält die Verwaltung deshalb für verzichtbar. Es gelte eine Lösung zu finden, die durch Ausweichstellen die Begegnung von großen Fahrzeugen und Bussen an gut erkennbaren Einzelpunkten ermögliche. Deren Lage solle sich an den Sichtverhältnissen orientieren.

Arnold Hansen (Freie Wähler), Marcel Dönike (SPD) und Marion Daniel (FDP) bemängelten, dass aus der Vorlage nicht hervorgehe, mit wie vielen Ausweichbuchten die Verwaltung plane und deshalb auch der Kostenrahmen vage bleibe. Hennig Kahl, Fachdienstleiter Tiefbau, erklärte in der Sitzung, er gehe derzeit von vier bis sechs Buchten aus, was einem Finanzbedarf zwischen 140 000 und 210 000 Euro (35 000 Euro pro Bucht) entsprechen würde.

Die Fraktionen beschlossen, dass die Verwaltung die Planung der Ausweichzonen präzisieren möge, derweil der Kommunalservice Nordwest schon mal die akuten Unterhaltungsmaßnahmen in Angriff nimmt. Ob die Buchten dann tatsächlich errichtet werden, müssen die Politiker im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen für 2021 entscheiden.

Überraschend vehement haben die Fraktionen die Pläne für den Radweg an der Gemeindestraße Ohe bekräftigt. „Wir sollten da jetzt endlich in die Puschen kommen, damit das Ganze nicht noch mehr Geld verschlingt“, forderte SPD-Ratsfrau Christel Zießler, und auch Marion Daniel betonte: „Vertagen kommt nicht infrage. Der Radweg muss jetzt zu Ende gebracht werden." Schließlich gehöre der Straßen- und Radwegebau zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde.

Henning Kahl skizzierte noch einmal die Kostenentwicklung des Vorhabens: So beinhalteten die ersten Diskussionen im Jahr 2003 noch einen Finanzbedarf von 340 000 Euro. Über 500 000 Euro und 650 000 Euro sind die kalkulierten Kosten inzwischen bis auf 840 000 Euro geklettert. Dies liege unter anderem daran, dass die Bodenverhältnisse nicht so gut seien wie erhofft, erläuterte Kahl. Arnold Hansen (Freie Wähler) spekulierte bereits darauf, dass damit zu rechnen sei, dass der 1,6 Kilometer lange Radweg „am Ende nochmal 250 000 Euro teurer“ werde.