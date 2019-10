Auszeichnung für erfolgreichen Neustart

Stadtbücherei-Leiterin Anika Schmidt ist mit ihrem Team zusammen unter anderem für die räumliche Neugestaltung der Bibliothek ausgezeichnet worden. (TAMMO ERNST)

Die Stadtbücherei Delmenhorst hat den Bibliothekspreis 2019 gewonnen. Den Preis, der jährlich von der VGH-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband vergeben wird, hat die Bücherei für ihren erfolgreichen Neustart erhalten. „Dank des großen Engagements des Teams unter der Leitung von Anika Schmidt hat die Bücherei in den vergangenen drei Jahren zahlreiche innovative Projekte und Veränderungen auf den Weg gebracht. Dem erfolgreichen aufeinander aufbauenden Konzept ist es zu verdanken, dass in die Stadtbücherei frischer Wind eingezogen ist“, heißt es in einer Mitteilung der niedersächsischen VGH-Stiftung. Die Neugestaltung der Bücherei sowie die vielfältigen Aktionen und Innovationen der neuen Bibliotheksleitung hätten wesentlich dazu beigetragen, die Stadtbücherei fest in der Stadt zu verankern und einen kulturellen Ort mit gesellschaftlicher Relevanz zu schaffen.

Dass sie für den Bibliothekspreis im Gespräch waren, davon wusste Stadtbücherei-Leiterin Anika Schmidt bis vor Kurzem noch nichts. „Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet“, sagt sie. Der Anruf kam, als die Bücherei gerade geschlossen hatte und die Mitarbeiter mitten in der Umbauphase für das neue Mediensystem steckten. Eine von vielen Neuerungen, die das Team rund um Schmidt in den jüngsten Jahren vorgenommen hat. „Wir haben wirklich viel in den vergangenen drei Jahren verändert“, sagt Schmidt. „Dass das so toll ankommt, freut einen natürlich.“

Die Jury, die sich in diesem Jahr aus Silke Behl (Redakteurin bei Radio Bremen), Angelika Brauns (Geschäftsführerin der Büchereizentrale Niedersachsen), Peter Burschel (Direktor der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel), Johannes Janssen (VGH-Stiftungsdirektor) und Ellen van der Loos vom Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband zusammensetzt, erklärt ihre Wahl für 2019 unter anderem mit der räumlichen Neugestaltung der Bibliothek. Diese habe mit der Einrichtung eines Lese-Cafés und der Umwandlung der Kinder- und Jugendbücherei ein neues Gesicht erhalten, heißt es in der Begründung der Jury. „Dadurch wird die Aufenthaltsqualität in der Bibliothek wesentlich erhöht – ein entscheidender Faktor für den Besuch der kulturellen Einrichtung.“

Abgesehen von der optischen Verbesserung lobte die Jury auch die Kooperationen der Stadtbücherei mit anderen städtischen und überregionalen Einrichtungen. So nimmt die Bücherei etwa jährlich mit verschiedenen Projekten zur digitalen Leseförderung an dem Bundesprogramm „Kultur macht stark“ teil, seit Oktober hat sie, wie berichtet, ein „Medialab“ der Stiftung Lesen eingerichtet. Auch kooperiert die Bücherei regelmäßig mit anderen Kultureinrichtungen der Stadt wie der Städtischen Galerie, dem Kulturbüro oder dem Medienpädagogischen Zentrum, aber auch mit Bildungseinrichtungen wie der Volkshochschule. Darüber hinaus ist die Stadtbücherei Austragungsort für das Literaturfestival Globale, in dessen Rahmen an diesem Donnerstag, 24. Oktober, der österreichisch-tschechische Autor Michael Stavarič zu einer Lesung nach Delmenhorst kommt (Beginn um 19 Uhr in der Stadtbücherei, der Eintritt ist frei). Für den Abend werden noch Platzreservierungen unter 0 42 21 / 99 24 75 entgegen genommen.

Die Preisvergabe für den Bibliothekspreis 2019 erfolgt am 26. November mit geladenen Gästen in der Stadtbücherei. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, die in weitere Projekte der Bücherei fließen sollen. Anika Schmidt will dann zur Preisverleihung auch gleich eine Reihe von Neuheiten präsentieren, die mit dem gewonnenen Geld angeschafft werden sollen. Unter anderem soll eine „Kuti“-Konsole geholt werden, auf der man Retro-Games spielen kann. Testweise habe man die Konsole bereits gemietet und eine Zeit lang angeboten, insbesondere bei den Jugendlichen sei das sehr gut angekommen, erklärt Schmidt. Nun soll dauerhaft eine kleine Ecke mit der Spielkonsole in der Stadtbücherei etabliert werden. Außerdem will die Bücherei-Leiterin einen Bereich für Krimi-Dinner einrichten – Spiele, die man nur einmal spielen kann und die daher perfekt für die Ausleihe sind – und den Bestand an den sehr gefragten Tonieboxen aufstocken.