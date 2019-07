Seit 1991 hat der in Dötlingen lebende Komponist Günter Berger 25 Kompositionspreise gewonnen. An diesem Donnerstag feiert er seinen 90. Geburtstag. (Ingo Möllers)

Musik hält jung. Ein Satz wie aus Großmutters Küchenpsychologie. Aber es ist mit neurologischen Mitteln, den Mitteln der bildgebenden Diagnostik CT oder MRT, nachweisbar, dass die Gehirne von Menschen, die bewusst Musik hören oder Musik machen, langsamer altern als die, die ohne solche Kontakte zu Musik bleiben.

Ein blühendes Beispiel dafür ist der in Dötlingen lebende Organist und Komponist Günter Berger, ehemals Kirchenmusiker an St. Marien in Delmenhorst und emeritierter Professor der Hochschule der Künste in Bremen. Günter Berger begeht an diesem Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Und weil Musiker keinen „Job“ ausüben, sondern einen Beruf haben, was etwas mit Berufung zu tun hat, ist Günter Berger auch im hohem Alter noch hochaktiv. Dafür sprechen ganz besonders seine Erfolge als Komponist, die sich lebhaft niederschlagen in diversen Kompositionspreisen, die Berger quasi am laufenden Band einheimst.

Ende Juni war Berger gerade in Stuttgart zur Uraufführung seiner „Sinfonischen Rhapsodie – getaucht in Klangfarben des c.f. Komm, Gott Schöpfer – Veni creator spiritus“ für Orgel solo. Mit der Rhapsodie erlangte er einen zweiten Preis beim „Stiftsmusik-Wettbewerb“ in Stuttgart. Die Auswahl geschah unter 44 Teilnehmern. Im Mai erhielt Günter Berger die Nachricht, bei einem vom „Verein Harmonia Classica“ in Wien ausgeschriebenen Wettbewerb den dritten Preis für seine „Variationen über >O, du lieber Augustin< für Akkordeon und Klavier“ zugesprochen bekommen zu haben. Im Februar war Günter Berger in Berlin zur Uraufführung seines Orchesterwerks „Sinfonischer Klangfarbenteppich“ durch das Berliner Lietze-Orchester. Das Orchester hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben und Berger war hier erster und einziger Preisträger. Insgesamt hat Günter Berger seit 1991 fünfundzwanzig Kompositionspreise erhalten.

Tadelnde Blicke der Geistlichkeit

Die älteren Delmenhorster Kirchenbesucher werden sich an Günter Bergers Wirken an St. Marien von 1955 bis 1976 erinnern. Auch daran, dass er sich manch tadelnden Blick der Geistlichkeit auf die Orgelempore einhandelte, wenn von dort im Gottesdienst allzu Beschwingtes und gar „Neutönerisches“ erklang. Auch die klanglich extravagante Führer-Orgel von St. Marien mit ihren auch optisch markanten Spanischen Trompeten trägt in ihrer so farbigen Disponierung Bergers Handschrift.

Um seinen Geburtstag herum gibt es zu seinen Ehren eine Reihe von Konzerten mit seinen Werken, die insgesamt eher der expressionistischer Phantastik Olivier Messiaens oder Bela Bartoks tonal experimenteller Folkloristik als autoritärem Avantgardismus nahestehen und so ziemlich alle Gattungen umfassen, von der Oper einmal abgesehen. Sie sind übrigens alle in namhaften Verlagen (Schott, Merseburger u.a.) erschienen. Zu einem dieser „Geburtstags-Konzerte" zählt an herausragender Stelle die Aufführung aller vier Streichquartette Bergers durch das renommierte Kölner Asasello Quartett am Sonntag, 28. Juli, um 17 Uhr in der Konzertkirche Warfleth, das ist die Deichkirche St. Marien in Berne-Warfleth. Die Quartette sowie der Zyklus „Sieben Temperamente“ erklingen als Uraufführung.

Günter Berger wurde 1929 im oberschlesischen Oppeln geboren. Früh lernte er Klavier, Geige und Akkordeon. Doch am meisten lockte ihn die Orgel: Schon mit 14 durfte er im Gottesdienst spielen. Der Krieg mit seinen Wirren aus Flucht und Vertreibung beendeten diese behütete Jugend. Über die traumatische Trennung der Familie und ihr an ein Wunder grenzendes Wiedertreffen, über einen „unvorstellbaren Neuanfang“ 1945 in Halle und ein pralles Organisten- und Musikerleben berichtet Berger in seiner 2013 erschienenen Autobiografie „Vaters Kalikulafranz“.

Seine Orgellehrer, zuerst in Halle, dann in Berlin, waren so berühmte Instrumentalisten wie Heinz Wunderlich oder Joseph Ahrens. In seiner Zeit in Delmenhorst gründete er auch ein Streichorchester an der VHS, war Vorsitzender des Kunstvereins und hatte einen Lehrauftrag für Orgel, Klavier und Cembalo an der PH in Vechta. 1974 wurde er Dozent für Orgelliteratur und Improvisation am Bremer Konservatorium. 1976 quittierte Günter Berger, der „mahnenden Blicke“ und dauernder Querelen mit der unmusischen Geistlichkeit überdrüssig, den Kirchendienst und wurde nach einer Zwischenstation an der Kreismusikschule Cloppenburg Professor an der Hochschule in Bremen.

Heute lebt Günter Berger in seinem Haus in Dötlingen gemeinsam mit seiner Frau Elke in inniger Nähe zur Natur des Waldes und zur Musik. Musik aktiv betreibt er nicht nur auf seiner Hausorgel, einer prachtvollen Pfeifenorgel, sondern ab und zu auch noch als konzertierenden Künstler. Auch ein kraftvoll überwundener Schlaganfall vor Jahren konnte das Glück in hohem Alter nicht mindern.

Herzlichen Glückwunsch!