Die Schönemoorer Pastorin Susanne Wöhler (rechts) arbeitete an der Seite von Claudia Schmalenbach drei Monate lang auf einem Bio-Bauernhof in Dramberg in der Nähe von Göttingen. (Susanne Wöhler)

Ganderkesee-Schönemoor. Der 32 PS starke Fendt GT, der auf dem Bio-Bauernhof von Claudia Schmalenbach und Nasser Kardgar zum Einsatz kommt, ist eher ein Fall für die „Frünn van de ole Landmaschin“ als ein leistungsstarker Traktor, wie er heutzutage auf vielen Feldern anzutreffen ist. „Und doch verrichtet er Tag für Tag zuverlässig seine Dienste“, sagt Susanne Wöhler, Pastorin der St.-Katharinen-Kirche in Schönemoor. Von Juli bis September hat sie drei Monate lang ihren Platz auf der Kanzel gegen einen Praktikumsplatz auf dem Bio-Bauernhof in Dramberg in der Nähe von Göttingen getauscht. „Ich habe dort gesät, gepflanzt, geerntet und die Produkte auch auf dem Wochenmarkt verkauft“, berichtet die Pastorin über ihre kurze Auszeit.

Einmal im Berufsleben gibt die evangelische Landeskirche Oldenburg ihren Pastoren die Möglichkeit, drei Monate lang in einen völlig anderen Job einzutauchen, erklärt Wöhler und verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Delmenhorster Pastor Stefan Meyer-Schürg, der etwa die Gelegenheit genutzt hat, durch Malta zu pilgern. Und da sie als Hobbygärtnerin schon immer an der Landwirtschaft interessiert gewesen sei, sei das Praktikum auf dem Bio-Bauernhof quasi folgerichtig gewesen. Obwohl sie auch gerne „etwas mit Tieren“ gemacht hätte. „Wichtig war mir aber vor allem, in dieser Zeit nicht so sehr mit dem Kopf, sondern mit den Händen zu arbeiten“, erklärt die Pastorin ihr Ansinnen.

Auf der Party einer gemeinsamen Freundin sei sie schließlich Hof-Chefin Claudia Schmalenbach begegnet, der Rest hat sich dann schnell ergeben. Die Hof-Betreiberin ist gelernte Gärtnerin und Diplom-Agraringenieurin, ihr Kompagnon eigentlich Architekt, der es aber viel mehr liebt, auf einem Wochenmarkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Zur Philosophie des Betriebs gehören eine weite Fruchtfolge sowie eine bodenschonende und Bodenlebewesen schonende Bodenbearbeitung. So folgt jedem Gemüsejahr auf einer Fläche ein Jahr nur mit Klee, damit sich der Boden in Ruhe erholen kann. Fräsende Bearbeitungsmethoden werden bewusst vermieden, damit keine Regenwürmer und andere nützliche Bodenlebewesen geschädigt werden. „Zudem ist den Betreibern wichtig, dass sie ihre Maschinen noch selber reparieren können“, erklärt Wöhler, warum der Einsatz moderner Technik gar nicht unbedingt gewollt ist.

In den drei Monaten des Praktikums habe sie nicht nur festgestellt, wie hart landwirtschaftliche Arbeit ist, sondern die körperliche Betätigung habe sie regelrecht glücklich gemacht, erklärt Wöhler. Selbst wenn am Ende des Tages die Knochen weh getan hätten. „Bei der Trockenheit war es ganz schön schwer, Möhren und Pastinaken aus dem Lehmboden zu ernten“, berichtet die Pastorin. Und staunt, dass die Mitarbeiter des Hofes zum Ausgleich häufig noch Sport treiben würden. Ihr habe das tägliche Arbeitspensum jedenfalls völlig gereicht.

Zwar habe der Hof die Möglichkeit, zur Bewässerung der Pflanzen Wasser aus der nahen Dramme zu entnehmen. Für den Wald in der Umgebung sei der Sommer jedoch viel zu trocken gewesen. „Insbesondere die Buchen sahen ziemlich schlapp aus. Das war schon deprimierend“, sagt Wöhler.

Die gewonnenen Erkenntnisse wird die Pastorin auf jeden Fall auch in die Arbeit in ihren heimischen Garten einfließen lassen, in dem nicht nur Zucchini und Brokkoli, sondern auch Kohlrabi, Salate und Rote Bete gedeihen. „Nächstes Jahr werde ich wieder Tomaten anbauen“, hat Wöhler „nach einigen Misserfolgen“, wie sie gesteht, neuen Mut geschöpft. „Jetzt weiß ich viel besser, auf was ich achten muss. Gewisse Fehler aus der Vergangenheit werde ich jetzt nicht wiederholen“, hat sie sich in ihrer Praktikumszeit eine Menge Knowhow angeeignet.

Im Augenblick ist sie noch ein bisschen dabei, sich wieder in den Pastoren-Alltag einzugewöhnen, aber richtig schwer falle ihr das nicht. „Es war eine schöne Zeit. Aber jetzt kann es auch hier weitergehen“, sagt Wöhler und nimmt die nächste Anmeldung eines Jubiläums-Konfirmanden für den Festgottesdienst am 13. Oktober entgegen.



Von ihren Erfahrungen auf dem Bioland-Bauernhof berichtet Susanne Wöhler am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Rahmen eines Vortrags in der Pastorei. Der Eintritt ist frei.