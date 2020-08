Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Autofahrer, der am Sonntagnachmittag auf dem Parkdeck der Kauflandfiliale an der Stedinger Straße einen grauen Daimler beschädigt hat. Laut Einsatzbericht ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen 16.50 Uhr und 17.40 Uhr. Der Verursacher entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.