Bislang unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 19.15 Uhr in einen Wagen eingebrochen, der auf einem Pendlerparkplatz am Huder Bahnhof abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter durch Einschlagen der Heckscheibe Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendeten ein elektronisches Gerät. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 in Verbindung zu setzen.