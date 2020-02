Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee sind laut Polizeibericht zwei Fußgängerinnen leicht verletzt worden. (Björn Hake)

Zwei Fußgängerinnen aus Delmenhorst sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 62-jährige Autofahrerin gegen 7.15 Uhr von der Straße Am Glockenturm auf den Ring abbiegen und übersah dabei die beiden jungen Frauen im Alter von 22 und 25 Jahren, die gerade die Fahrbahn querten. Die 25-Jährige wurde dabei vom Wagen leicht erfasst, auch die 22-Jährige stürzte zu Boden. Um Erste Hilfe zu leisten, kam ein 49-jähriger Lastwagenfahrer aus Vechta hinzu. Dabei versäumte es der Mann allerdings, sein Fahrzeug richtig zu sichern, sodass es gegen den Wagen der 62-Jährigen rollte. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 3000 Euro.