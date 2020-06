Die Polizei sucht Zeugen. (Björn Hake)

Weil ein Autofahrer extrem dich an einer elf Jahre alten Radfahrerin vorbeifuhr, hat sich das Kind erschreckt und ist gestürzt. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. So beschreibt die Polizei Delmenhorst einen Unfall, zu dem es am Montagmittag gegen 11.35 Uhr auf der Straße Schollendamm gekommen ist. Die Elfjährige fuhr laut Polizei in Richtung Hasporter Damm, auf Höhe Hedwigstraße wurde sie dann von dem Autofahrer überholt. Dabei hielt der Wagen aber dem vorgeschriebenen Mindestabstand nicht ein. Zu einem Zusammenstoß kam es demnach jedoch nicht. Der unbekannte Fahrzeugführer hielt allerdings auch nicht an, um sich um das Mädchen zu kümmern, sondern er setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem silbernen oder weißen Kleinwagen mit roten Schriftzügen auf der Heckscheibe. Hinweise nimmt sie unter 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.