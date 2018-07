Angriff auf das brennende Auto neben einem trockenen Feld. (Feuerwehr Wildeshausen)

"Fahrzeugbrand klein" lautete der Text der Alarmierung, den die Feuerwehrleute Wildeshausen am Freitag um 20.43 Uhr erhielten. Bereits zum zweiten Mal an diesem Tag wurden sie zur Pestruper Straße in Bühren gerufen. Im Gegensatz zum Einsatz am Freitagvormittag "gab es diesmal jedoch Arbeit für uns", teilt Pressewart Daniel Engels mit. Vor Ort stand ein Auto abseits der Hauptstraße in Vollbrand. Der Brand hatte sich bereits auf die Vegetation und auf das angrenzende Feld ausgebreitet. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Auto. Die angrenzende Vegetation wurde von zwei weiteren Trupps abgelöscht, sodass sich der beginnende Flächenbrand noch im Entstehungsstadium begrenzen ließ.

Engels: "Auch in diesem kam erneut das schnelle Ausrücken und Tätigwerden mit einer Vielzahl an Einsatzkräften einem größeren Schadenereignis und einer Brandausbreitung zuvor." Wie die Polizei dazu mitteilt, soll der nicht angemeldete Wagen laut Anwohnern bereits mehrere Tage an der Stelle gestanden haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, sich mit der Polizei Wildeshausen unter (04431) 9410 in Verbindung zu setzen.