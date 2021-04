Polizei sucht Zeugen

Auto gestohlen

Lina Wentzlaff

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter an der Oldenburger Straße in Wardenburg einen blauen Mercedes Benz gestohlen.