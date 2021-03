Aus bislang unbekannten Gründen ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto, das in Delmenhorst an der Pommernstraße parkte, in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst den brennenden Wagen löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.