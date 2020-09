Auf ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich ein 26-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst einstellen, der am Sonntag einen Unfall in Dötlingen verursacht hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen. Vor ihm war ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus der Gemeinde Dötlingen unterwegs. Als der 16-Jährige nach links in den Braalander Weg abbiegen wollte, setzte der Delmenhorster mit seinem Auto zum Überholen an. Als er erkannte, dass der 16-Jährige nach links abbog, versuchte er, dem abbiegenden Krad auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Durch die Kollision stürzte der 16-Jährige von seinem Krad und verletzte sich leicht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beziffert die Polizei auf geschätzte 1800 Euro. Gegen den 26-Jährigen wurde neben einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet.