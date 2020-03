Die Polizei musste einen Unfall im Norden Delmenhorsts aufnehmen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Den Wagen, der ihr auf der Stedinger Straße entgegenkam, hat eine 42-jährige Autofahrerin wohl übersehen, weswegen es auf der Kreuzung von Stedinger und Schönemoorer Straße bereits am Freitag um 18.50 Uhr zu einem Unfall kam, bei dem sich zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen haben. Laut Polizeibericht wollte die Autofahrerin nach links auf die Schönemoorer Straße abbiegen, während ein 26-jähriger Ganderkesee auf der Stedinger Straße geradeaus in Richtung Innenstadt unterwegs war. Natürlich hatte er Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des Ganderkeseers in ein leer stehendes Gebäude geschleudert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem fest, dass der 26-Jährige gar nicht am Steuer hätte sitzen dürfen, weil er keinen Führerschein besitzt. Die Schadenshöhe wurde auf insgesamt 4500 Euro geschätzt.