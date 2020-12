Technischer Defekt vermutet

Auto steht in Flammen

Jochen Brünner

Mit Mühe und Not konnte ein Fahrzeughalter in Ganderkesee am Freitagabend sein Auto vom Carport auf die Fahrbahn schieben, ehe es in Flammen aufging. Die Feuerwehr löschte den Brand.