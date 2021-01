Ermittlungen der Polizei sollen die genaue Unfallursache klären. (Stefan Puchner/ dpa)

Durch einen schweren Verkehrsunfall haben sich am Mittwoch in Hatten zwei junge Männer Verletzungen zugezogen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Großenkneten befuhr gegen 13.10 Uhr zusammen mit einem 23-jährigen Beifahrer aus Hatten die Astruper Straße von Wardenburg in Richtung Sandkrug. Laut Polizei kam das Auto kurz vor dem Ortseingang Sandkrug rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Gegenlenken verlor der Fahrer dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses nach links abdriftete und kopfüber auf einem Acker liegen blieb. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Mit weiteren Ermittlungen will die Polizei die genaue Unfallursache klären.