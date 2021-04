Leichte Verletzungen hat sich ein 33-jähriger Autofahrer Dienstagnacht bei einem Unfall auf der A 1 im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Mönchengladbach gegen 3.20 Uhr auf der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs, als er ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Auto kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam anschließend auf der linken Fahrzeugseite in der Berme zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den Mönchengladbacher leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.