Zwei Lastwagen und ein Auto waren in dem Unfall auf der Autobahn 28 verwickelt. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Autobahn 28 auf Höhe der Anschlussstelle Adelheide in Fahrtrichtung Bremen gekommen. Laut Polizei war ein 29-jähriger Auto-Fahrer aus Harpstedt auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs, als ihn zwei Wagen „in einem Abschleppvorgang“ vollkommen aus dem Konzept brachten. Deswegen fuhr der 29-jährige direkt auf den Überholfahrstreifen, bremste dort auch noch ab. Darauf konnten aber zwei Lastwagen nicht mehr reagieren, die – um die Autos auf den Hauptfahrstreifen zu lassen – just auf den linken Fahrstreifen ausgewichen waren. Der erste Laster fuhr auf den Wagen des Harpstedters auf, zudem fuhr der zweite Brummi auf den ersten auf. Einer der Lasterfahrer verletzte sich so stark, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die A 28 war ab der Anschlussstelle Deichhorst bis circa 20 Uhr voll gesperrt.