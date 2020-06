Viel Glück bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 bei Delmenhorst hatte am Dienstagnachmittag ein 19-jähriger Autofahrer aus Hude, teilt die Autobahnpolizei mit. Der junge Mann war mit seinem Wagen auf der B 75 in Richtung Dreieck Delmenhorst unterwegs. Im Dreieck folgte er der Fahrbahn, um die Autobahn 28 weiter in Richtung Oldenburg zu befahren. Dabei kam er mit seinem Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab und verlor auf dem Grünstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst überfuhr er einige Leitpfosten, rutschte dann einen Hang hinunter und kam erst neben der Schutzplanke zum Stehen. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden war gering. Sein Auto musste später jedoch mit einem Kran zurück auf die Fahrbahn gehoben werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Für diese Zwecke musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.