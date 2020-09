Sachschaden in Höhe von 8000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Bookholzberg entstanden. Nach Polizeiangaben musste eine 71-jährige Autofahrerin aus Hude, die gegen 14 Uhr auf der Huder Straße unterwegs war, auf Höhe des Ammerwegs verkehrsbedingt halten, da ein vor ihr fahrender Traktor in den Ammerweg einbog. Dies übersah ein nachfolgender 25-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Stuhr und fuhr mit seinem Transporter auf den Wagen der 71-Jährigen auf. Personen wurden laut Polizeibericht dabei glücklicherweise nicht verletzt. Gegenüber der Polizei gab der 25-Jährige an, von einem Insekt in seinem Fahrzeug abgelenkt gewesen zu sein, weshalb er das haltende Fahrzeug zu spät bemerkt habe.