Leichte Verletzungen hat sich am Sonnabend eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Unfall an der Autobahnabfahrt Adelheide zugezogen. Laut Polizei fuhren sie und ein 58-jähriger Lasterfahrer von der A 28 aus Bremen kommend ab. An der Einmündung zur Adelheider Straße ordnete sich der 58-Jährige auf der linken Spur ein, die 23-Jährige auf der rechten Spur. Dann bog der Lasterfahrer jedoch nach rechts ab und übersah die 23-Jährige. Es kam zum Unfall, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit.