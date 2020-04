Früher bekamen Autokinobesucher noch einen Lautsprecher in den Wagen gehängt, heute kommt der Ton übers Radio. (David Young/DPA)

Eigentlich sollte bereits an diesem Freitag, 17. April, der erste Film über die Riesenleinwand flimmern. Doch die Truppe von „Haasi's Autokino“, hinter dem Jan Meiners und sein Team des „Tabularaaza-Festivals“ stecken, meldete am Donnerstag: Alles verzögert sich. Nun soll es eine Woche später losgehen, am Freitag, 24. April. Dass es zu Verzögerungen gekommen ist, habe mehrere Gründe, teilte Meiners in einer Videobotschaft bei Facebook am Donnerstag mit.

„Liebe Leute, momentan kommt vieles anders als man denkt und das sogar recht oft“, schreibt Meiners. Zum einen sind es immer noch die Filmrechte, an denen vieles hängt. „Wir wollen euch natürlich auch viele Filme von eurer Wunschliste zeigen, aber bei vielen Verleihfirmen sind die Mitarbeiter zum Beispiel auch in Kurzarbeit.“ Das bedeutet: Der ganze Schriftverkehr mit den nötigen Genehmigungen verzögert sich weiter.

Neue Richtlinien müssen abgeglichen werden

Zum anderen muss sich die Mannschaft von Meiners seit Mittwoch mit neuen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Hintergrund sind die Beschlüsse zum weiteren Fahrplan in der Corona-Krise, die von der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten erarbeitet wurden. Jetzt „müssen wir die neuen Richtlinien mit den Behörden abgleichen, damit auch weiterhin ein Autokino möglich ist“, erklärte Meiners. An der Stelle ist weiter Geduld gefragt, denn eine aktualisierte Allgemeinverfügung für Niedersachsen lag am Donnerstagvormittag natürlich nicht vor. In dem Zusammenhang bedankte sich Meiners sowohl bei der Gemeinde Hatten als auch beim Landkreis Oldenburg „für den tollen Einsatz“ der Behörden.

Mehr zum Thema Abwechslung im Corona-Alltag Zwei Wochen Autokino in Hatten Das kulturelle Leben liegt in Zeiten der Corona-Krise brach: Um dennoch für Unterhaltung zu sorgen, ... mehr »

Wann der Vorverkauf nun genau startet, hängt auch davon ab, wann Gewissheit herrscht. Meiners versichert aber, dass er umgehend informiert, wenn die Film-Liste für die zwei Wochen Autokinoprogramm feststehen, wann der Vorverkauf nun wirklich startet und natürlich wie die „artgerechte Popcornversorgung“ sichergestellt sein wird. Laut der Homepage tabularaaza-kino.de sollen ab Mittwoch, 22. April, die Tickets gekauft werden können. Angaben aber, wie immer, ohne Gewähr. Warum? „Wir arbeiten jeden Tag hart daran, dass wir mit dem Autokino starten können. Aber momentan ist einfach nichts normal“, sagt Meiners in seiner Videobotschaft.

Die neue Allgemeinverfügung könnte sich natürlich auch auf die bisherigen Verhaltensregeln auswirken, was aber wohl eher unwahrscheinlich ist. Von daher sollten alle, die nach Hatten ins Autokino fahren, vorab Folgendes bedenken:

• Einlass ist nur im Auto und mit gültigem Ticket möglich.

• Pro Auto sind maximal zwei Personen erlaubt, die aus dem gleichen Haushalt kommen müssen. Sollten zusätzlich die Kinder mitgenommen werden, müssen die Eltern jeweils auf die FSK, also die Altersempfehlung des Films, achten.

• Tickets sollen nur bei geschlossenem Fenster vorgezeigt werden, damit sie von dort gescannt und gecheckt werden können.

• Tickets gibt es ausschließlich im Internet, es wird keine Abendkasse eingerichtet. Denn nur auf diesem Wege lässt sich absolut sicher eine komplett kontaktlose Zahlung sicherstellen – zudem kann so in der Planung sichergestellt werden, dass genug Parkflächen vorhanden sind.

• Wie überall gilt: ausreichend Abstand halten. Dies bezieht sich nicht nur auf den nötigen Sicherheitsabend bei der Anreise, sondern auch bei Toilettengängen. Handwaschbecken sind in den Sanitäreinrichtungen vorhanden.

• Meiners bittet die Besucher darum, die lokale Gastronomie zu unterstützen und Getränke und Speisen ausschließlich am Autofenster zu kaufen.