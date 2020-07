Gleich zwei Autoaufbrüche hat die Polizei in den vergangenen Tagen registriert. So haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, einen auf einem Garagenhof an der Jägerstraße abgestellten Fiat 500 aufgebrochen und den Motor gewaltsam gestartet. Allerdings wurden sie laut Einsatzbericht in ihrem Vorhaben gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt 5000 Euro. Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, auf einem Firmengelände an der Annenheider Straße. Hier montierten Unbekannte diverse Fahrzeugteile von einem 5er BMW ab. Schaden: 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.