Unbekannte Täter haben über die Weihnachtsfeiertage einen Zigarettenautomaten an der Rheinstraße in Wardenburg gewaltsam geöffnet. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie Zigaretten und Bargeld aus dem Inneren des Automaten. Dabei entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Nummer 0 44 31 / 94 10 in Verbindung zu setzen.