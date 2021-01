Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende zwei Autos in Delmenhorst aufgebrochen und im Anschluss die Frontscheinwerfer entwendet. Nach Angaben der Beamten schlugen die Täter am Sonnabend gegen 19.30 Uhr die Fensterscheibe eines Wagens ein, der an der Bremer Straße/Am Fuhrenkamp abgestellt war. In einem weiteren Fall im Zeitraum zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagnachmittag ereignete sich dasselbe Szenario bei einem parkenden Auto an der Bremer Straße/Lübecker Weg. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Delmenhorst telefonisch unter der Rufnummer 0 42 21 / 1 55 90 entgegen.