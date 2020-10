Vandalen haben am Dienstag einen Wagen beschädigt, der auf einem Pendlerparkplatz an der Vielstedter Straße in Hude geparkt war. Laut Polizeibericht wurde die Tat gegen 9 Uhr gemeldet. Abgestellt wurde der Wagen der Marke Hyundai ordnungsgemäß morgens gegen 5 Uhr. Alle vier Seitenscheiben wurden auf unbekannte Weise beschädigt. Wertgegenstände wurden laut Eigentümer nicht entwendet. Der Gesamtschaden ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 0 44 31 / 94 11 42 in Verbindung zu setzen.