Die Amtszeit von Axel Jahnz als Oberbürgermeister endet im Oktober. (TAMMO ERNST)

Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) hat nicht vor, sich nach sieben Jahren als Chef der Stadtverwaltung in den Ruhestand zu verabschieden. Er möchte sich danach im Jahr 2022 als Nachtbürgermeister weiterhin für Delmenhorst einsetzen. Diese berufliche Perspektive ergab sich für den 63-Jährigen durch einen unerwarteten Beschluss des Stadtrats.

SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander Mittag hatte die Initiative eingebracht, der Gastronomie und Kultur nach der Corona-Krise mit einem neuen Ansprechpartner und Impulsgeber zu helfen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen folgte der Empfehlung der Stadtverwaltung und lehnte den Antrag mehrheitlich ab. Auch der Verwaltungsausschuss war diesem Votum gefolgt. Ein Sinneswandel der CDU-Fraktion ermöglichte dann während der jüngsten Ratssitzung aber doch noch eine politische Mehrheit. „Es geht um einen Versuch. Die Stelle ist auf ein Jahr befristet. Wenn es gut läuft, geht es weiter und wenn nicht, dann eben nicht“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Kristof Ogonovski. Mit der Zustimmung von SPD und Linken ergab sich ein Stimmenverhältnis von 17 zu 12.

Die Idee des Nachtbürgermeisters kommt ursprünglich aus Amsterdam. Dort sorgte die Arbeit des „Night Mayor“ nach Angaben der Stadt dafür, dass sich die Zahl der Wildpinkler und Schlägereien verringerte. Auch in Deutschland ist es eine der Hauptaufgaben der Nachtbürgermeister, bei Problemen des Nachtlebens zu vermitteln, wie etwa auch bei Ruhestörungen. Beispiele sind Mannheim, Osnabrück, Mainz und Wiesbaden, die doppelt bis dreimal so viele Einwohner wie Delmenhorst haben. Deshalb sieht die Verwaltung an der Delme keinen Bedarf für eine solche Stelle. „Bei den Städten handelt es sich zudem um Universitätsstädte, die durch die dort lebenden Studenten neben einer höheren Einwohnerzahl und einer jüngeren Zielgruppe über ein entsprechend aktives Nachtleben mit unzähligen Bars und Restaurants verfügen“, schreibt die Verwaltung zu dem Antrag der SPD-Fraktion.

Dass sich in Delmenhorst nur selten etwas abspielt, das sich mit dem Wort „Nachtleben“ beschreiben lässt, weiß auch Alexander Mittag. Der SPD-Politiker möchte aber, dass ein Nachtbürgermeister mit neuen Konzepten und einer besseren Umsetzung bestehender Ideen von Kulturschaffenden daran vielleicht etwas ändert. „Es geht darum, diesem Bedarf von Veranstaltern gerecht zu werden“, betonte Mittag im Stadtrat.

Vor der Abstimmung meldete sich dann auch Parteigenosse Jahnz zu Wort: „Der 31. Oktober wird mein letzter Arbeitstag sein. Danach werde ich mich bei der Stadt als Nachtbürgermeister erneut bewerben.“ Eine der ersten Amtshandlungen der neu gewählten Oberbürgermeisterin oder des neu gewählten Oberbürgermeisters könnte es also sein, darüber zu entscheiden, ob Jahnz der Verwaltung in einer wichtigen Funktion für mindestens ein weiteres Jahr erhalten bleibt.