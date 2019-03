Axel Langnau hat um die Aufhebung seines Geschäftsführervertrags gebeten. (Möllers)

Axel Langnau tritt als Wirtschaftsförderer zurück. Das teilte am Montag die Stadtverwaltung mit. Demnach hat Langnau in einem persönlichen Gespräch mit Oberbürgermeister Axel Jahnz darum gebeten, „aus gesundheitlichen Gründen zum 1. April von seinen Aufgaben entbunden zu werden“. Langnau wird dann beruflich in die Verwaltung zurückkehren, für die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) soll schnellstmöglich ein neuer Geschäftsführer gefunden werden. Doch anscheinend gibt es noch andere Gründe, die zu Langnaus Rückzug geführt haben: Laut Recherchen des DELMENHORSTER KURIER soll das städtische Rechnungsprüfungsamt die DWFG gerade sehr genau durchleuchten – und es gibt wohl bereits jetzt erste Anzeichen, dass es bei der DWFG Unregelmäßigkeiten gegeben haben könnte, heißt es hinter vorgehaltener Hand von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft.

Axel Langnau verwies am Montag auf Nachfrage auf die offizielle Stellungnahme, die DWFG-Sprecher Eyke Swarovsky verschickte: „Vorangestellt kann ich mitteilen, dass ich mir die Entscheidung, die DWFG zu verlassen, nicht leicht gemacht habe. Wir haben mit der DWFG viel für Delmenhorst auf den Weg gebracht. Gerade im Bereich der Wirtschaftsförderung konnten wir zuletzt mit zahlreichen Neuansiedlungen gute Ergebnisse erzielen – das geht nur mit einem tollen Team. Ich bin mir sicher, dass die DWFG diesen erfolgreichen Weg auch in Zukunft weitergehen wird.“ Und weiter heißt es: „Großer Dank gilt meinem Team, das immer hinter mir und meiner ‚Idee‘ von Wirtschaftsförderung gestanden hat, sowie allen, mit denen ich in den vergangenen Jahren konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte.“

Unzufriedener Förderverein

Es ist allein der Zeitpunkt, der Beobachter aufhorchen lässt. Da war zum einen jüngst die Kritik seitens des Fördervereins der örtlichen Wirtschaft an der DWFG und damit auch an Langnau. Auf der Jahreshauptversammlung will der Verein eine Satzungsänderung beschließen, die ganz offensichtlich dazu dient, die DWFG „unter Druck zu setzen“, wie ein Vereinsmitglied hinter vorgehaltener Hand erklärte. Der DELMENHORSTER KURIER hatte darüber exklusiv berichtet. Das Pikante daran: Rund 30.000 Euro zahlt der Verein jedes Jahr an die DWFG und beteiligt sich so neben der Stadt Delmenhorst an der Finanzierung des laufenden Geschäfts. Zudem hat der Verein seine projektbezogenen Mittel immer über die DWFG ausgegeben, die beiden sind sozusagen natürliche Partner. Diese Partnerschaft wird als nicht mehr in Stein gemeißelt von Seiten des Vereins gesehen, wie die Satzungsänderung nahe legt.

Zudem gibt es diese Geschichte mit dem Rechnungsprüfungsamt (RPA). Das sollte im Zuge der Betrachtung aller städtischer Beteiligungen auch die DWFG anschauen. Prüfungszeitraum waren demnach die Geschäftsjahre 2017/2018. Was noch nichts Besonderes ist: Nach Informationen unserer Zeitung hat Oberbürgermeister Axel Jahnz im vergangenen Jahr den Rat informiert, dass er alle städtischen Unternehmen untersuchen lassen will. Das ist demnach auch schon ohne Beanstandung bei der Delbus oder der Stadtwerkegruppe erfolgt. Bei der DWFG habe es sich, wie mehrere Aufsichtsratsmitglieder berichten, anders verhalten. Demnach hat das RPA nach Betrachtung der Unterlagen entschieden, den Untersuchungszeitraum bis auf 2014 auszuweiten, dem Gründungsjahr der DWFG. Zudem haben die Rechnungsprüfer gleich mehrere Kisten Unterlagen aus den Büros der DWFG getragen. Auch das machen die Kontrolleure eigentlich nur, wenn sie auch davon ausgehen, dass eine intensivere Betrachtung der Akten etwas bringt. Oberbürgermeister Axel Jahnz bestätigte am Montag auf Nachfrage lediglich, dass es diese Überprüfung aller städtischer Töchter gab und er verwies darauf, dass bei der Wirtschaftsförderung der Abschlussbericht abzuwarten sei, der allerdings noch nicht vorliege.

Ein Aspekt, der aktuell offenbar kritisch beäugt wird, ist unter anderem die Sponsoring-Tätigkeit der DWFG. Zum Beispiel bei den Oberliga-Fußballern des SV Atlas. Die Wirtschaftsförderung ist dort Pate des Stürmers Marco Prießner, wird als solcher auch auf der Homepage der Blau-Gelben geführt. Zudem werden bei Durchsagen im Stadion auch die Paten genannt, wenn der entsprechende Spieler eine Rolle spielt. Laut Informationen unserer Zeitung kostet ein solches Patenengagement rund 145 Euro pro Monat. Die DWFG teilt auf Nachfrage allerdings nicht mit, welche Summe sie exakt zahlt. Nur so viel: „Die Höhe des finanziellen Engagements liegt in dem von Ihnen genannten Bereich.“ Doch das Engagement beim SVA sei nicht die einzige Sportförderung der DWFG, erfährt man auch aus dem Aufsichtsrat der städtischen Gesellschaft. Auch andere Vereine seien gesponsort worden. Sowieso sei es nicht unüblich, dass kommunale Unternehmen auch örtliche Sportvereine unterstützen. Allerdings, so ist zu hören, ist dieses Engagement wohl nur einer von mehreren Punkten, die das RPA derzeit sehr genau prüfe.