Schwere Verletzungen hat sich eine 22-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 im Bereich Dötlingen zugezogen. Nach Polizeiangaben kam sie gegen 16.15 Uhr in Höhe der Straße Hölscherholz aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags in ihrem Wagen ausgelöst.

Der Fahrerin gelang es, sich selbstständig aus dem Auto zu befreien. Glücklicherweise passierte zufällig zu diesem Zeitpunkt auch ein Rettungswagen die Unfallstelle, sodass sich die Besatzung direkt um die Verletzungen der jungen Frau kümmern konnte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Notarztwagen nachgefordert.

Als Beamte der Polizei Wildeshausen zur Unfallaufnahme eintrafen, begann das Fahrzeug aus dem Motorraum heraus zu qualmen. Mit einem Feuerlöscher löschten sie den Motorraum ab. Die Fahrbahn musste während des Rettungseinsatzes kurzfristig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Beamten auf 9000 Euro bezifferten.