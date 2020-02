In keinem anderen Land ist die Brotkultur so ausgeprägt wie in Deutschland. Knapp 3200 Sorten sind im Deutschen Brotregister gelistet. Am beliebtesten ist nach den Erkenntnissen des Deutschen Brotinstituts das Mischbrot. (Michael Braunschädel)

Liebes Tagebuch: Sonntagmorgen. Extra früh aufgestanden. Mehl, Wasser und Hefe zum Brötchenteig geknetet. Gewartet. Nochmal geknetet. Gewartet. Teigstücke rund geschliffen und aufs Backblech gelegt. Gewartet. In den Ofen geschoben. Goldbraun gebacken. Ging viel schneller, als im Rezept angegeben. Aber: Brötchen sind stumpf und schwer wie Stein. Wieder nichts. Also doch aufs Fahrrad geschwungen und zum Bäcker gefahren.

Die Vorstellung, frische und leckere Brötchen aus eigener Herstellung auf den sonntäglichen Frühstückstisch zu bringen, entwickelt sich langsam zum Trauma. Dabei sollte diese Übung doch den Fehlkauf eines Brotbackautomaten vergessen machen, dessen Ergebnisse zwar geschmacklich ganz okay waren, in denen aber stets ein großes Loch im Laib klaffte, das der Aufsatz für den Knethaken hinterlassen hatte.

„Die wichtigste Zutat ist die Zeit“, sagt Marina Becker-Kückens, Leiterin und Brotexpertin des Regionalen Umweltzentrums Hollen. „Damit der Brötchenteig locker wird, muss man ihn auf jeden Fall schon am Abend vorher ansetzen.“ Was im Übrigen auch für das Brotbacken gelte: „Insbesondere Vollkornmehle sind erst einmal schwer verdaulich. Je länger ein Teig geht, desto aktiver können die Bakterien werden, um den Teig bekömmlich zu machen.“ Und je länger die Teigführung, desto weniger Hefe sei erforderlich. Bei den Brötchen würden dann auch schon ein paar Gramm reichen.

„Wenn andere Leute sich nach Feierabend vor dem Fernseher entspannen, beschäftige ich mich mit Teig“, sagt Becker-Kückens. Allerdings hält auch sie die komplizierten Gramm- und Temperaturangaben, die aus vielen Brotrezepten sprechen, für übertrieben. „Wenn da 138 Gramm steht, klappt das auch noch mit 150 Gramm“, hat die Autodidaktin festgestellt. Brot-Päpste wie Lutz Geisler ließen sich auch schon mal 50 Seiten lang nur über die Herstellung von Sauerteig aus. „Daran muss man dann schon Spaß haben“, kommentiert die RUZ-Chefin. Beim Sauerteig handelt es sich um ein gegorenes Gemisch aus Roggenmehl und Wasser, in dem eine ganze Horde Milchsäurebakterien und Hefen aktiv geworden ist. Ähnlich wie die Topfpflanzen auf der Fensterbank verlangt das sogenannte Anstellgut regelmäßige wöchentliche Pflege und muss immer wieder aufgefrischt werden. So kann es über Monate verwendet werden. Echte Brot-Nerds nehmen ihren Sauerteig sogar mit in den Urlaub oder bitten Nachbarn, ihn während einer längeren Abwesenheit zu füttern.

Wenn im RUZ Brot gebacken wird, dann kalkuliert Ernährungsexpertin Claudia Kay dafür drei Tage ein: Am ersten Tag werden der Vorteig und der Sauerteig aus dem vorhandenen Anstellgut gefertigt. Am zweiten Tag wird das Rezept abgearbeitet und das Brot nach einer erneuten Gehzeit gebacken, ehe es am dritten Tag geschnitten und verzehrt werden kann. „Der Anteil an Sauerteig ist dabei aber eher gering, denn vor allem die Kinder müssen das Brot lecker finden“, sagt Kay. Und bei denen kommt das Brot erfahrungsgemäß nicht so gut an, wenn der Teig zu sauer ist.

Nach den Erkenntnissen des Deutschen Brotinstituts gibt es Brot bereits seit 22 000 Jahren und damit doppelt so lange wie die Landwirtschaft. Der Sauerteig wurde übrigens vor etwa 6000 Jahren in Ägypten erfunden. 2018 gingen in Deutschland knapp 1,7 Millionen Tonnen Brot über die Ladentheke, das entspricht einem Umsatz von 4,28 Milliarden Euro. 2014 hat die nationale UNESCO-Kommission die deutsche Brotkultur in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Im Deutschen Brotregister sind inzwischen knapp 3200 Brotsorten gelistet. Aktuelles „Brot des Jahres“ ist übrigens das Roggen-Vollkornbrot. Der Wissenschaftliche Beirat des Brotinstituts will damit auch dem rückläufigen Roggenanbau in Deutschland entgegenwirken.

Um ihren Wein-Kollegen Paroli bieten zu können, haben Brot-Sommeliers 2013 ein Genussvokabular, die sogenannte Weinheimer Brotsprache, entwickelt: „Durch die ausgeprägte Kruste strömen malzig-karamellige Noten sowie leicht rauchige Röstaromen. Die facettenreichen Aroma-komponenten der saftig-weichen Krume, die ein ausdrucksstarkes Bouquet von zarthefigen bis leicht fruchtigen Noten aufbietet, entstehen durch das aufwendige Verfahren einer besonders langen Teigreife“, heißt es dort etwa. – Also nochmal schnell zum Bäcker: „Das hätte ich gerne.“

Und Sonntag wieder Brötchen. Nächster Versuch.