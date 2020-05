Viele seiner Abenteuerreisen unternimmt Christian Hannig im Alleingang im Fahrradsattel. Sechs Räder hat der Wildeshauser dabei schon durchgebracht. (TAMMO ERNST)

An Reisefieber bin ich noch immer erkrankt. Das gilt übrigens auch für meine Frau. Aber das Coronavirus hat uns ausgebremst. Es sollte ein Jahr gemeinsamer Reisen werden. Wir wollten zunächst auf La Gomera wandern, dann sollte ich meiner Frau die Atacama-Wüste zeigen, anschließend Rapa Nui (Osterinseln). Wir dachten auch erneut an Neuseeland oder Australien. Wegen Corona liegen jedoch alle Reisepläne schräg.

Sie unternehmen im Alleingang Abenteuerfahrten mit dem Rad. Was reizt Sie an dieser Form des Reisens?

Es zählen nicht die Kilometer, nicht die sportliche Leistung. Es bedeutet Freiheit (auch vom Geräusch eines Motors), der direkte Kontakt zur Natur, die Stimmungsbilder, das Rad ist auch eine Brücke zu den Menschen. Besonders einsame und nicht ungefährliche Touren sehe ich zudem als Test für die Psyche. Dazu gehören Hunger, Durst, Kälte. Ein beliebiges Beispiel: Irgendwo in der Einsamkeit des Yukon durch Dauerregen buchstäblich im Schlamm einer Piste steckengeblieben. Nach dem Verbrauch der Lebensmittel Beeren und Pilze im Wald gesammelt. Ein Ranger entdeckte mich und meinte: „What you are doing is a fight against your yourself, but every evening, when you set up your tent you know, that you have won the fight.“ (Was du tust, ist ein Kampf gegen dich selbst. Aber jeden Abend, wenn du dein Zelt aufbaust, weißt du, dass du den Kampf gewonnen hast.)

Viele Menschen in Ihrem Alter würden sich solche Herausforderungen gar nicht mehr zutrauen. Wie halten Sie sich fit?

Ich lebe gesund, erledige möglichst alles per Rad. Der Körper ist schlichtweg in Übung. Die Fitness- und Wellness-Industrie verdient an mir keinen Cent.

Von Alaska bis Australien haben Sie die unterschiedlichsten Klimazonen bereist. Was liegt Ihnen mehr: Hitze oder Kälte?

Ich ertrage beides: Hitze und Kälte – ohne Wertung. Es gibt Fotos von mir mit vereistem Bart und auf einem anderen zeigt das am Rad befestigte Thermometer um 50 Grad (im Körperschatten).

Sie sagen selbst, dass die Bücher Jack Londons und die Gedichte von Robert Service Sie schon früh fasziniert haben. Was reizt Sie an der Goldgräberzeit und der Geschichte des „Wilden Westens“?

Es sind die Charaktere, die enormen physischen und psychischen Leistungen jener Männer und Frauen. Solche Menschen sind Vergangenheit! Sie waren die wirklichen Abenteurer. In der heutigen Zeit der Technik ist der Begriff Abenteuer längst entwertet.

Friedhöfe sind für Sie wie ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch und könnten wie Sie sagen „süchtig machen“. Gibt es einen Grabstein, dessen Inschrift Sie besonders berührt hat?

Eigentlich sind es Dutzende; aber ein Grabkreuz, seine Inschrift, ließen mich für eine Gedenkminute anhalten. In Kanada, unweit der Pazifik-Küste, entdeckte ich im Wald ein Grabkreuz mit der noch lesbaren Inschrift: „Westward Wanderer“. Der Weg eines Mannes durch Kanada endete in dieser Einsamkeit. Die ihn begruben, kannten nicht einmal seinen Namen.

Sie radeln durch Grizzly-Reviere, sind schweren Unwettern ausgesetzt und treffen auf viele fremde Kulturen. Was war die bisher gefährlichste Situation auf Ihren Reisen?

Bei gefährlichen Situationen sollte man zwischen Mensch und Natur unterscheiden. Sehr eng war es in Paraguay. Man hatte den Vize-Präsidenten ermordet, der Regierungsbezirk war vom Militär gesichert. Schüsse fielen. Unbewusst hatte ich im Sperrgebiet übernachtet; als ich am frühen Morgen um eine Hausecke bog, riss ein Dutzend Soldaten die Gewehre hoch und zielte auf mich. Ich rief ganz laut: „Soy alemàn!“ Auch der Soldat, der dann auf mich zu kam, hatte den Finger am Abzug. In Alaska war zwischen meinem Kopf und dem Maul eines Bären nur der Zeltstoff. Wegen des niedrigen Flachzeltes stand der Bär praktisch über mir. Seither kann ich den Begriff Angst definieren. Wohl wegen der Kälte (minus 12 Grad) konnte er die Witterung nicht aufnehmen. Als dieses laute Schnüffeln aufhörte und das Bürstengeräusch verriet, dass der Bär weiter getrottet war, stand ich laut schreiend vor dem Zelt, ohne zu wissen, wie ich aus dem Schlafsack gekommen war und die Reißverschlüsse des Zeltes geöffnet hatte. Die Psyche war also völlig ausgereizt. Das Fellreiben beim Laufen eines Bären erzeugt ein Geräusch, das so klingt, als riebe man zwei Bürsten aneinander.

Wie viele Räder haben Sie auf Ihren Reisen durchgebracht?

Sechs. Das vorletzte brach nach meiner Rückkehr aus der kanadischen Tundra in Wildeshausen plötzlich unter mir zusammen. Der Dempster, also die Piste nach Inuvik im Nordwesten Kanadas am Polarkreis, hatte den Rahmen buchstäblich mürbe gemacht.

Welche Artikel, an die man vielleicht nicht auf Anhieb denkt, sollte jeder Outdoor-Reisende dabei haben (z.B. Grizzly-Spray)?

Das Ziel bestimmt die Artikel. Für Wüstentouren/Hitze brauche ich Mineralsalze, für Schlangenland Beinschutz, für nasse Regionen sind im Schaft gekürzte Gummistiefel unschlagbar, als Kopfbedekung ein Südwester jeder Outdoor-Mode überlegen. Mit Hilfe einer Kerze kann man auch aus noch feuchtem Holz ein Lagerfeuer machen, mit Bindedraht (und einem Ast) einen Rahmenbruch schienen und vielesmehr. Nadel und Faden sind Hilfswerkzeug. Ein voll durchdachtes First-Aid-Kit ist so wichtig wie die Ersatzteile fürs Rad. Bärenspray hilft (eigene Erfahrung) perfekt gegen bisswütige Hunde, aber nicht unbedingt gegen Bären. Dazu ein Indianer: „Willst du damit 500 Kilogramm Grizzly stoppen, du Traumtänzer?“ Den besten Artikel hat man aber im Kopf: Es ist das Wissen über die Natur, Situationen zu analysieren und entsprechend zu handeln, das gilt besonders auch beim Zusammentreffen mit Menschen.

Sie haben auf ihren Reisen viele Geschenke, Souvenirs und Andenken bekommen. Gibt es ein Stück, das für Sie von besonderer Bedeutung ist?

Ich besitze eine ganze Sammlung an Geschenken. Es fällt mir schwer hier zu werten. Ein Indianer vom Volk der Yaqui in Mexiko schenkte mir den Rosenkranz, den er von einem Missionar erhalten hatte, ein alter isländischer Fischer, der mich auf der Insel Grimsey im Orkan in sein Haus holte, schenkte mir zum Abschied das letzte Netzgewicht, das er sich selbst zur Erinnerung an sein Leben auf See aufgehoben hatte, Kutter und Fangzeug existierten schon lange nicht mehr. Auch Worte können Geschenke sein. Beispiel: Am Beginn meiner Tour durch die Atacama-Wüste sagte eine Frau zu mir: „Con Dios!“ (Gott beschütze dich!), ein Indianer am Mackenzie River verabschiedete mich mit: „I will pray for you!“ (Ich werde für dich beten.)

Sie haben rund 80 Länder der Erde bereist. Nennen Sie Ihre Top Drei.

Kanada, Bolivien, Australien. Kanada, genauer: sein Norden, wegen seiner weiten, stillen Natur. Bolivien wegen der Indigena, also den Menschen vor dem Hintergrund der tragischen Geschichte des Landes. Australien – ein Land der Distanzen und damit der Herausforderungen. Wer die alte Silberstadt Brocken Hill nach Westen verlässt, passiert ein Straßenschild mit dem Hinweis: „Perth 4000 km“.

Wenn Sie Ihre Lebensphilosophie in Worte fassen sollen. Wie lautet sie?

Reisen bedeutet für mich Leben. Es führt zu einem inneren Reichtum, der anders als Geld keiner Inflation unterliegt.

Teilt Ihre Frau Ihr Reisefieber? Oder hat Sie schon einmal versucht, Sie von einer aus ihrer Sicht gefährlichen Tour abzuhalten?

Meine Frau hat wie ich Fernweh. Wir saßen auf geliehenen Rädern in Vietnam, fuhren über den Hohen Atlas und weiter, bis unsere Räder im Sand der Sahara stecken blieben. In Australien brachte sie es mit mir auf insgesamt auf 9300 Kilometer. In Thailand lernte sie Elefanten führen, sie stand auf dem Gipfel des Mount Kinabalu und vieles mehr. Meine Tour durch Feuerland und auf einsamen Wegen durch die argentinische Pampa hält sie allerdings für gefährlich und bremst mich hier leider.

Haben Sie mit Ihrer Frau auch schon mal eine Pauschalreise oder eine Kreuzfahrt gemacht?

Pauschalreisen machen wir nicht, immer nur individuell ausgearbeitete. In der Tat haben wir jetzt unsere erste Kreuzfahrt gebucht, allerdings keine übliche: Flug nach Grönland, dann zehn Tage mit der kleinen „Hamburg“ Küsten- und Fjordfahrt. Meine Frau möchte Eisberge sehen, nachdem ich ihr Fotos von meinem Zeltlager am Isfjord auf Grönland gezeigt habe. Aber ob das klappt, ist wegen Corona noch nicht sicher.

Sie haben bereits zwölf Bücher publiziert. Arbeiten Sie aktuell schon an einem neuen?

Mein 13. Buch geht gerade in Druck. Ich hatte die Atacama-Wüste in Chile durchquert. Der Titel lautet „Allein durch die Atacama. Eine Wüste bricht ihr Schweigen“.

Womit verbringen Sie Ihre Zeit, wenn Sie nicht auf Reisen sind?

Die Natur ist täglich für mich ein Reservoire an Erlebnissen, wobei auch Kleines zählt. Manchmal zeichne ich (mein erstes Buch illustrierte ich selbst), jetzt fertigte ich gerade Grafiken für ein Buch über Begegnungen mit Indianern.

Welche Reise steht noch auf Ihrer Wunschliste?

Noch immer Feuerland, Patagonien und die argentinische Pampa. Ich hoffe, ich kann meine Frau umstimmen.

Das Interview führte Jacqueline Schultz.

Zur Person

Christian Hannig (78)

war zunächst als Fluglotse tätig. Nebenher durchlief er eine schriftstellerische Ausbildung. Seit 1989 verfasst er als Reiseschriftsteller Bücher und berichtet über seine Abenteuerfahrten, die er im Alleingang mit dem Rad absolviert. Inzwischen hat er mehrere Erdumrundungen im Sattel zurückgelegt.